แซ่บไม่ไหว! จะเป็นลมเมื่อเห็นรูป “คุณหนูเล็ก-ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร” นายหญิงแห่งปาร์คนายเลิศ

ที่ล่าสุด “คุณหนูเล็ก-ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร” โพสต์ภาพ ณ นายเลิศบีชเฮาส์หัวหิน ในชุดบิกินี่ลายเสือท่ามกลางสิ่งก่อสร้างที่เห็นหุ่นลีนแซ่บแบบไม่มีไขมันสักนี๊ดดด เรียกได้ว่าแซ่บเกินเบอร์ของจริงเลยทีเดียว พร้อมแคปชั่น site inspection before construction exciting new project is coming (แวะมาตรวจพื้นที่ก่อนการก่อสร้าง construction ตื่นเต้นกับโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า)

งานนี้แฟนคลับของคุณหนูเล็กแทบจะทำให้ยอดไลค์พุ่งกระฉูดเลยทีเดียว แถมคอมเมนต์รัวๆ อาทิเช่น ไฟลุก, รอใช้บริการครับ ฯลฯ

แทบไม่อยากรอให้โปรเจกต์เสร็จเป็นรูปเป็นร่างเลยค่ะ เพราะอยากเห็นหุ่นแซ่บแบบเล็กพริกขี้หนูของเจ้าของโครงการเดินตรวจตราตามไซด์ก่อสร้างแบบให้เป็นอาหารตากระชุ่มกระชวยริมชายหาดหัวหินค่าาา

