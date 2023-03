พิสมัย สีหวัลลภ ร่วมยินดีกับงานเปิดร้าน Sushiro

พิสมัย สีหวัลลภ แสดงความยินดีกับ Tsukasa Yoshida ในโอกาสเปิดร้าน Sushiro ซูชิสายพานอันดับ 1 จากญี่ปุ่น เปิดให้บริการมากว่า 40 ปี กับแนวคิด “Tasty Sushi for all. Tasty Sushi for the Heart โดยมี นภนต์ เลิศศิวนนท์, ปริยา วงษ์สูง, กิตติ คงพิทักษ์, นภสร อินต๊ะวงค์, Hajime Ishihara ร่วมงาน ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า



มินิ ประเทศไทย จัดงาน MINI Roadshow 2023 เดินสายทั่วประเทศ ตลอดปี ภายใต้ธีม ‘BIG LOVE Never Stops’ ยกทัพมินิมาให้ได้เปิดประสบการณ์การขับขี่สไตล์โกคาร์ท พบกับมินิหลากหลายรุ่น พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ ตั้งแต่วันนี้-5 พ.ย. 66 ติดตามตารางงาน ได้ที่ https://www.facebook.com/MINI.Thailand หรือที่ http://bit.ly/3knqFtS



เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 จัดงาน“ Art & Craft โชว์เหนือ...กันคราฟต์” #ใครไม่เหนือเราเหนือ มาชอปสุดฟินกับสินค้างานคราฟต์พื้นเมืองหลากดีไซน์ อาทิ เสื้อผ้าชนเผ่า ผ้าปักลายทอพื้นเมือง เครื่องประดับเงินล้านนา และงานเซรามิก อีกกว่า 30 ร้านค้า พร้อมเปิดเวิร์กชอปงาน หัตถกรรมภาคเหนือ จากกูรูงานคราฟต์ วันที่16-19 มี.ค. 66 เวลา 10.00–20.00 น. บริเวณ ลานไนนส์ แควร์