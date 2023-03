บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย คว้า 14 รางวัลจากเวที Car & Bike of the Year 2023

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ในตลาดรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ระดับพรีเมียม คว้า 14 รางวัลจากเวที

Car & Bike of the Year 2023

จากรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู มินิ และมอเตอร์ไซค์บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ได้รับรางวัลรถยอดเยี่ยมในหมวดหมู่ต่างๆ จากเวที Car & Bike of the Year มาแล้วมากกว่า 200 รางวัล

รางวัลที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการนำเสนอสุดยอดยนตรกรรมเหนือชั้นในหลากหลายประเภทและระบบขับเคลื่อน โดยยังคงยึดมั่นในแนวคิด ‘พลังแห่งทางเลือก’ (The Power of Choice) และ ‘สุนทรียภาพแห่งการขับขี่’ ซึ่งถ่ายทอดอยู่ในแบรนด์บีเอ็มดับเบิลยู มินิ และบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด

1. รางวัล Best Sedan under 2,000 CC: บีเอ็มดับเบิลยู 220i Gran Coupé M Sport

2. รางวัล Hybrid Mid-Size Sedan under 2,000 CC: บีเอ็มดับเบิลยู 530e M Sport

3. รางวัล Best Diesel Mid-Size Sedan: บีเอ็มดับเบิลยู 520d M Sport

4. รางวัล Best Hybrid SUV under 3,000 CC: บีเอ็มดับเบิลยู X5 xDrive45e M Sport

5. รางวัล Best Luxury Diesel SUV Over 2,500 CC: บีเอ็มดับเบิลยู X7 xDrive40d M Sport

6. รางวัล Best Super Car under 3,500: บีเอ็มดับเบิลยู M4 Competition Coupe

7. รางวัล Best Petrol SUV under 3,000 CC: บีเอ็มดับเบิลยู X4 M Competition

8. รางวัล Best Sport Roadster: บีเอ็มดับเบิลยู Z4 M40i

9. รางวัล Best Mid-size Hatchback under 2,000 CC: บีเอ็มดับเบิลยู 630i GT M Sport

10. รางวัล Best EV Luxury Sedan: บีเอ็มดับเบิลยู i7 xDrive60 (First Edition)

11. รางวัล Best EV Luxury SUV: บีเอ็มดับเบิลยู iX xDrive40

12. รางวัล Best Petrol SUV under 2,000 CC: มินิ จอห์น คูเปอร์ เวิร์คส์ คันทรีแมน ALL4

13. รางวัล Best 3 Door EV Sport Hatchback: มินิ คูเปอร์ เอ

14. รางวัล Best Adventure Heavy Weight: บีเอ็มดับเบิลยู R 1250 GS

มร. อเล็กซานเดอร์ บารากา ประธานและซีอีโอ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติเหล่านี้จากเวที Car & Bike of the Year 2023 อีกครั้ง การได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ของพนักงานของเราทุกคน ในการแสวงหานวัตกรรมการขับเคลื่อนเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์อันยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของเรา พร้อมให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและแนวทางการผลิตที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม สมรรถนะที่โดดเด่นของรถยนต์และมอเตอร์ไซค์หลากหลายรุ่นของเรา ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ SAV สุดหรู รถยนต์สปอร์ตซีดาน รวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงอย่าง บีเอ็มดับเบิลยู iX xDrive40, บีเอ็มดับเบิลยู i7 xDrive60 (First Edition) และมินิ คูเปอร์ เอสอี ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จจากรางวัลที่ได้รับอีกด้วย บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย จะยังคงส่งมอบยนตรกรรมสมรรถนะสูงซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีอันทันสมัย สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยต่อไป”

รางวัล Car & Bike of the Year จัดขึ้นทุกปีโดย บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งและผู้จัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ เพื่อคัดสรรสุดยอดยนตรกรรมในด้านต่าง ๆ โดยแบ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเป็น 2 ส่วน ได้แก่ รายละเอียดของตัวรถ ซึ่งครอบคลุมถึงสมรรถนะ ความปลอดภัย เทคโนโลยีพิเศษ กฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม ความสวยงาม และความคุ้มค่า และส่วนที่สองซึ่งเป็นการขับขี่ในสนามทดสอบ พร้อมจำลองสถานีตามสถานการณ์การขับขี่ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน โดยจะเน้นการทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุม ระบบช่วงล่าง สมรรถนะเครื่องยนต์ แรงบิด และอัตราเร่ง การทดสอบในด้านต่าง ๆ นั้น ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมผู้สื่อข่าวไทย สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย สถาบันวิจัยชั้นนำของมหาวิทยาลัย และนักทดสอบอิสระ