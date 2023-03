เน็ตไอดอลอวดเครื่องประดับชั้นสูง

Tiffany & Co. เปิดตัวงาน

High Jewelry “Diamonds & Wonder”

รวมผลงานสร้างสรรค์เครื่องประดับชั้นสูงกว่า 120 ชิ้น ที่โรงแรม Park Hyatt เพื่อลูกค้าโดยเฉพาะ ภายในงานเป็นจัดแสดงห้องเครื่องประดับในธีมต่างๆ ที่ เริ่มต้นจาก ทิฟฟานี บลู วอลล์ ที่นำไปสู่ห้องสำคัญ – Bird on The Rock ของ ฌอง ชลัมเบอร์เกอร์ บนผนังทางด้านซ้าย จะพบประวัติของการรังสรรค์และบันทึกเกี่ยวกับศิลปินผู้นี้ที่ร่วมมือกับ Tiffany & Co. มาหลายปี