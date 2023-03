เอส แอนด์ พี 50 ปี 50 เมนูในตำนานและเทศกาลข้าวแช่

เอส แอนด์ พี จัดแถลงข่าว S&P 50 ปี 50 เมนูในตำนานและเทศกาลข้าวแช่ โดย มณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืน และสื่อสารองค์กร บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์และภาพยนตร์โฆษณาชุด “ข้าวแช่ S&P อร่อย ชื่นใจ” ที่ได้ แพนเค้ก เขมนิจ มาแนะเคล็ดลับการรับประทาน 13 มี.ค. 66 ณ ห้อง 205 ชั้น 2 ศูนย์ฯ สิริกิติ์



***

นนทกานต์ ทัพพะรังสี อึง ควงลูกชายสุดหล่อ อาร์ม-คริษฐ์ อึง ร่วมงาน HELLO! Experience with CINQ ROYAL Krungthep Kreetha by Asset Five, “The Luxury Affair” พร้อมนำ เมซอง แบร์เช่ ปารีส จัดโชว์เคสสานจินตนาการตกแต่งบ้าน ทั้งชุดตะเกียงน้ำหอม ก้านกระจายความหอม และ เทียนหอม





***

พิมส์นารี นรรพสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด พร้อม ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกันประกาศความภาคภูมิใจของนักวิจัยไทยกับความสำเร็จงานวิจัย เรื่อง การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบและต้านมะเร็งในหลอดทดลองของสมุนไพรไทยสูตรผสม ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Quartile Score, Q1) โดยมี อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงนลินี ประดับญาติ อาจารย์ประจำหมวดเภสัชวิทยา และผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต , อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงธิติยา ลักคุณะประสิทธิ์ อาจารย์ประจำหมวดวิชาบริหารเภสัชกิจ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมประกาศความสำเร็จและแสดงความยินดีกับนักวิจัยไทย ณ ห้องสุริยเทพ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต