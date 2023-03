"วิโทอาซ" ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ครบจบในขั้นตอนเดียว

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า วิโทอาซ: สเปเชียล อิน วัน เซรั่ม ที่เปิดตัวในครั้งนี้จะถือเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์แบรนด์แรกสำหรับตลาดในประเทศไทยของ ซันโทรี่ เวลเนส ที่ต้องการสนับสนุนผู้บริโภคชาวไทยด้วยแนวคิดเรื่องสุขภาพและความงามแบบองค์รวม

อิชิโระ อาระ กล่าวว่า “ในนามของ ซันโทรี่ เวลเนส เรามีความยินดีที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าตัวแรกในประเทศไทย วิโทอาซ: สเปเชียล อิน วัน เซรั่ม (vitoas: Specials in One Serum) ซันโทรี่ เวลเนส นำชีววิทยาศาสตร์ หรือ Science of Life มาปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของเราในการทำให้ชีวิตของทุกคนมีความสุขสดใสเพิ่มขึ้น ทั้งร่างกาย ผิวพรรณ และจิตใจ ทั้งนี้ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะขยายธุรกิจสกินแคร์สู่ตลาดไทย เพื่อตอบสนองแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมสุขภาพ ความงาม และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย”

วิโทอาซ ใช้เทคโนโลยี WOW (Water-in-Oil-in-Water) อันล้ำสมัยและได้รับการจดสิทธิบัตรเฉพาะ ที่คิดค้นโดยทีมวิจัยและพัฒนาของ ซันโทรี่ เวลเนส โดยเทคโนโลยี WOW เป็นการผสานเนื้อสัมผัสของน้ำที่ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยน้ำมันและห่อหุ้มด้วยน้ำอีกครั้ง ซึ่งโครงสร้างโมเลกุลอันเป็นเอกลักษณ์นี้ช่วยให้ วิโทอาซ: สเปเชียล อิน วัน เซรั่ม (vitoas: Specials in One Serum) รวมสามขั้นตอนที่จำเป็นต่อการดูแลผิว ได้แก่ โลชั่น เซรั่ม และครีม ไว้ในผลิตภัณฑ์เดียวที่ครบจบในหนึ่งขั้นตอน ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้คือความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่น รวมถึงความกระจ่างใสของผิวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผิวแข็งแรง แลดูอ่อนเยาว์ อย่างเห็นได้ชัด

เทคโนโลยี WOW ใน วิโทอาซ: สเปเชียล อิน วัน เซรั่ม (vitoas: Specials in One Serum) มีส่วนประกอบ ดังนี้:

โลชั่น (เนื้อสัมผัส น้ำ) : อุดมไปด้วย "ไฮยาลูรอนิค แอซิด" (Hyaluronic Acid) ที่ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวอย่างทั่วถึง ช่วยให้ผิวอิ่มฟูขึ้นและลดเลือนริ้วรอยต่าง ๆ ให้ดูจางลง

เซรั่ม (เนื้อสัมผัส น้ำมัน) : ประกอบด้วย "คอลลาเจน" (Double Deep-Layer Collagen) จากปลาคินเมะได ซึ่งเป็นแหล่งคอลลาเจนชั้นดี และ "โปรติโอไกลแคน" (Proteoglycan) ที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวหนัง รวมถึงการผลิตคอลลาเจนและกรดไฮยาลูรอนิค และยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นให้แก่ผิว โดยเซรั่มจะซึมซาบเข้าบำรุง เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ให้ผิวดูกระชับ ริ้วรอยดูลดเลือนลง

ครีม (เนื้อสัมผัส น้ำ): ช่วยล็อคความชุ่มชื้นให้แก่ผิว ด้วย "เซราไมด์" (Ceramide) ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิว และเสริมเกราะป้องกันให้ผิว อีกทั้งทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ วิโทอาซ ยังรวมเอาคุณค่าของสารสกัดและส่วนผสมที่ทรงคุณค่าจากธรรมชาติถึง 27 ชนิด มาไว้ในผลิตภัณฑ์ เช่น สารสกัดจากไข่มุก, ส้มยูสุ, อาร์แกนออยล์, ดอกพีโอนี, ดอกเอเดลไวส์, พุทรา, อะเซโลร่า, โสม, ลูกเดือย, วิทซ์เฮเซล, ใบบัวบก เป็นต้น เพื่อช่วยเติมเต็มความอ่อนเยาว์ให้กับผิว และ หยุดปัญหาแห่งวัยของผิวทั้ง 5 มิติ ได้แก่ ริ้วรอยแลดูลดเลือนลง ลดเลือนจุดด่างดำ ผิวแลดูกระจ่างใสและเรียบเนียน เติมเต็มและล็อคความชุ่มชื้นให้ผิว