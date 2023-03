เสื้อยืด UT ฉลองให้กับภาพยนตร์ของโซเฟีย คอปโปลา

ยูนิโคล่

เปิดตัวคอลเลคชันเสื้อยืด

CELEBRATING SOFIA COPPOLA UT

การร่วมงานกันครั้งนี้ที่เผยถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่สุดของ

โซเฟีย คอปโปลา

(Sofia Coppola) นับตั้งแต่การเปิดตัวในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์เมื่อ 25 ปีก่อน และเติบโตสู่การเป็นหนึ่งในผู้กำกับร่วมสมัยระดับแนวหน้าของฮอลลีวูดผ่านการถ่ายทอดความละเอียดอ่อนของชีวิตมนุษย์ โดยคอลเลคชันเสื้อยืด UT นี้จะนำเสนอฉากที่น่าจดจำและประโยคจากภาพยนตร์ของเธอ จำหน่ายที่ร้านยูนิโคล่ทุกสาขาทั่วประเทศ และออนไลน์สโตร์ ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคมนี้เป็นต้นไป

มร. ทาคาฮิโระ คิโนะชิตะ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสกลุ่ม และผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ บริษัท ฟาสท์ รีเทลลิ่ง จำกัด กล่าวว่า “โซเฟีย คอปโปลา มีแฟนๆ อยู่มากมายทั่วโลก รวมทั้งผมเองด้วย ผมรู้สึกว่าเสน่ห์ของเธออยู่ที่ความสามารถในการสร้างสรรค์งานภาพอย่างมีชั้นเชิง รวมถึงสไตล์โดยรวมของเธอที่มีความสง่างามอยู่เสมอ ผมมีความสุขจริงๆ ที่ได้ร่วมงานกับโซเฟียใน UT คอลเลคชันพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ของเธอ”

โซเฟีย คอปโปลา กล่าวว่า “ฉันมีความสุขมากที่เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นเพื่อถ่ายทอดผลงานของฉัน และหวังว่าผู้คนจะชื่นชอบเสื้อยืดที่เป็นสัญลักษณ์ของภาพยนตร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉัน ภาพยนตร์เหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของทีมงานและกองถ่ายที่ทำงานมาด้วยกัน ฉันชอบใส่เสื้อยืดที่เป็นผลงานของศิลปินและนักดนตรีที่ฉันรักอยู่แล้ว และในขณะเดียวกันก็อยากให้คอลเลคชันนี้มีความหมายบางอย่างกับคนที่ชื่นชอบงานของฉัน มันวิเศษมากที่เสื้อยืดสามารถเชื่อมโยงคุณกับคนอื่นๆ ที่ชอบในสิ่งเดียวกันกับคุณได้เสมอ”

คอลเลคชันเสื้อยืด CELEBRATING SOFIA COPPOLA UT นำเสนอแรงบันดาลจากภาพยนตร์ 4 เรื่องที่โดดเด่นที่สุดของโซเฟีย คอลโปลา มาถ่ายทอดลงบนเสื้อยืด ซึ่งประกอบไปด้วย Lost in Translation, Marie Antoinette, Somewhere และ The Bling Ring

วางจำหน่ายที่ยูนิโคล่ทุกร้านสาขาและออนไลน์สโตร์