พักผ่อนอย่างมีสไตล์ ราคาสบายกระเป๋า GO! Hotel Bowin น้องใหม่ล่าสุดในเครือเซ็นทรัลพัฒนา

ใครจะโกชลบุรี ต้อง Go! Hotel Bowin โรงแรมแห่งใหม่เปิดแล้ววันนี้ ตามไปเช็กอิน อัพรูปลงโซเชียลกันด่วน! ชวนสัมผัสมิติใหม่ Premium Budget Hotel ที่มาพร้อมราคาคุ้มค่า มีดีไซน์และการบริการที่ได้มาตรฐาน ให้ทุกคนพักผ่อนเต็มที่...พร้อมโก!

เดินทางจากกรุงเทพฯ เพียง 2 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเปลี่ยนสถานที่ทำงานมา Workation หรือท่องเที่ยวพักผ่อน GO! Hotel Bowin พร้อมตอบโจทย์ได้ทุกจุดประสงค์ ถูกใจทั้งนักธุรกิจและสายไลฟ์สไตล์ ประทับใจไปกับดีไซน์โมเดิร์นของตัวอาคารสีขาวโดดเด่นและหน้าต่างรูปใบพัด พร้อมการแต่งเติมสีฟ้าและสีเหลืองในทุกองค์ประกอบ ชวนให้ทุกคนมาค้นหามุมถ่ายรูปอัพลงโซเชียลมีเดียของตัวเอง อีกทั้งยังพักผ่อนได้อย่างสบายใจ สะดวกสบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและการบริการที่ได้มาตรฐาน

โดยในงานเปิดตัว ‘Prompt GO! Party’ ผู้บริหารโรงแรมนำโดย คุณภูมิ จิราธิวัฒน์ Head of Hotel Property และ คุณสุรางค์ จิรัฐิติกาลโชติ Head of Hotel Development บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ได้พาชม GO! Hotel Bowin พร้อมให้ทุกคนได้สัมผัสความคูลในสไตล์พร้อมโก! ทุกมุม

1.GO! Hotel โลเคชั่นปังใจกลางเมือง พักสบายใกล้ศูนย์การค้า GO! Hotel Bowin อยู่ติดโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวินเพียง 20 ก้าว และใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา ใช้เวลาเดินทางเพียง 20 นาที

2.ห้องพักขนาด 18 ตารางเมตร ที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมให้เข้าพัก 2 คนได้แบบสบายๆ โดยมีจำนวนทั้งหมด 79 ห้อง แบ่งเป็น 2 รูปแบบได้แก่ GO! Double Bed และ GO! Twin Bed

3.นอนหลับเต็มอิ่มบนเตียงนุ่มและกว้างเป็นพิเศษ จะนอนเดี่ยวหรือคู่ก็นอนหลับได้สนิทยาวถึงเช้าด้วยห้องพักกันเสียงและผ้าม่าน Fully Blackout ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างบรรยากาศการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมโซฟาสีเหลืองเอกลักษณ์ของโรงแรม GO!

4.มุมทำงานในห้อง ด้วยชุดเฟอร์นิเจอร์ออฟฟิศ ปลั๊กไฟรอบด้าน และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มาพร้อม Daybed รับชมวิวผ่านหน้าต่างบานใหญ่ ให้คุณสามารถอ่านหนังสือ หรือนั่งทำงานระหว่างวัน

5.อุปกรณ์อาบน้ำระดับสปา จากแบรนด์ Let's Relax Lifestyle (LRL) และผ้าขนหนู Cotton 100% พร้อมให้คุณสดชื่นได้อย่างเต็มที่

6.Pet friendly โรงแรมเปิดให้บริการผู้เข้าพักพร้อมสัตว์เลี้ยง (สัตว์เลี้ยงมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กก. มีค่าบริการสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติม) ให้สามารถทำงานที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องทิ้งน้องๆ ไว้ที่บ้าน

7.Work From Anywhere ด้วย Co-Working Space พร้อมให้บริการตลอด 24 ช.ม. ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ด้วยพื้นที่ที่รับรองการทำงานได้ในทุกรูปแบบทั้งนักเดินทางเดี่ยว กลุ่มเล็ก และกลุ่มขนาดกลาง ด้วยโต๊ะทำงานส่วนตัว, Phone Booth และพื้นที่ประชุมสำหรับ 15-20 คน ที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันด้วย จอ Smart TV, อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และปลั๊กไฟในทุกจุดการทำงาน ทั้งในห้องพักและ Co-Working Space

8.GO! Cafe พร้อมให้ชาวชลบุรีได้ลิ้มลองกาแฟ Nitro Cold Brew เจ้าแรกของบ่อวิน ด้วยความพิเศษของกาแฟจาก Rainforest Alliance CertifiedTM Coffee Beans ด้วยกระบวนการสกัดเย็นแบบมาตรฐานสากล ทำให้ได้รสสัมผัสนุ่มละมุนถึง Creamy ที่เกิดจากการอัดก๊าซ ไนโตรเจน

9.พื้นที่เติมพลัง เพื่อให้ผู้เข้าพักพร้อม GO! กับชุดบอร์ดเกมที่เราเลือกสรรมาให้กลุ่มนักเดินทางรุ่นใหม่โดยเฉพาะและ พื้นที่สวนร่มรื่น ให้ผู้เข้าพักสามารถนั่งชิลกับกลุ่มเพื่อน หรือจะเล่นกับสัตว์เลี้ยง ก็พร้อมให้ทำกิจกรรมได้ตลอดทั้งวัน

10.ตอบโจทย์สายแชะแอนด์แชร์ ด้วยการออกแบบแบบมีสไตล์ เปลี่ยนแนวคิดโรงแรมราคาประหยัดให้มีดีไซน์ในทุกการอยู่อาศัย ทำงาน หรือพักผ่อน พร้อมมุมถ่ายภาพลงโซเชียลได้ทุกมุม