“โรงแรมอมารี” ที่พักใจกลาง “วังเวียง” ฟินวิวเมือง ชมแม่น้ำซอง น่าค้นหาทิวเขาสูงชัน

ข้อดีของการให้เลือกตัดสินใจไปเที่ยวประเทศลาวเวลานี้ แน่นอนว่ามีรถไฟความเร็วสูงที่ทางการจีนได้มาร่วมลงทุนไว้ ช่วยให้นักท่องเที่ยวอย่างเราๆ เดินทางท่องเที่ยวเชื่อม 3 เมืองหลักๆ ของลาว อย่างเวียงจันทน์ เมืองหลวง ไปแวะเที่ยววังเวียงก็สะดวก หรือจะต่อไปยังจุดมุ่งหมายสุดคลาสสิกอย่าง หลวงพระบาง ก็ง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว เพียง 1 ชั่วโมงเศษจากวังเวียงไปหลวงพระบาง ช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางไปได้มากเลยทีเดียว หากเทียบกับเมื่อก่อนที่เวลาจะเลือกเดินทางไปเมืองไหนในลาวทีก็จะต้องคิดหนักกับถนนหนทางที่ไม่ค่อยพัฒนามากนัก ต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางนาน และทรหดเป็นอย่างมาก

เมื่อเดินทางมาถึงวังเวียงแน่นอนว่าโรงแรมอมารี วังเวียง (Amari Vang Vieng Hotel) จะต้องเป็นตัวเลือกแรกๆ อย่างแน่นอน เพราะอยู่ใจกลางเมืองวังเวียง ติดกับแม่น้ำซอง สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำที่ทอดตัวยาวตั้งแต่ต้นสายไปยังปลายสาย และวอลล์เปเปอร์ทิวเขาอันงดงามที่เป็นไฮโลต์สำคัญของวังเวียง หรือถ้าหากจะไปตลาดเช้าก็เดินไม่ไกล ถ้าชอบเดินเที่ยวกลางคืนก็ก้าวเท้าไปไม่นานก็ถึงแล้ว แต่ถ้าหากจะไปสัมผัสวิถีชีวิตในชนบทแนะนำให้เช่ารถขับจะดีกว่า ราคาไม่แพง มีทั้งรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ขนาดเล็ก หรือจะเป็นรถ ATV ราคาย่อมเยาว์ ที่สำคัญหลายร้านมีให้บริการรถไฟฟ้าเกือบหมดแล้ว

สัญลักษณ์ของโรงแรมอมารี วังเวียง หาไม่ยากเพราะจะมีป้าสีส้มเด่นเป็นสง่า เมื่อย่างกายเข้ามาภายในโรงแรมก็สัมผัสได้ถึงความร่มรื่น ยิ่งได้สัมผัสกับ Welcome Drink จากน้ำผลไม้ท้องถิ่นยิ่งทำให้กระชุ่มหัวใจ นอกนั้นก็มีแผนกต้อนรับที่คอยอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ต Wi-Fi สระว่ายน้ำ ฟิตเนส รวมถึงห้องประชุมขนาดใหญ่สุดของวังเวียง เรียกว่าหน่วยงานไหนจะมีประชุมสัมมนาอะไรก็ต้องมาจัดกันที่นี่

สำหรับห้องพักมีหลายแบบให้เลือก เริ่มตั้งแต่ห้อง Superior ขนาด 30 ตารางเมตร เป็นแบบเตียงเดี่ยว สามารถมองเห็นวิวเมือง, ห้องแบบ Superior City View ขนาด 32 ตารางเมตร เป็นแบบเตียงคู่ สามารถมองเห็นวิวเมือง, ห้องแบบ Superior City View with Balcony ขนาด 32 ตารางเมตร เป็นแบบเตียงเดี่ยว มีระเบียง สามารถมองเห็นวิวเมือง, ห้องแบบ Superior River View ขนาด 32 ตารางเมตร เป็นแบบเตียงเดี่ยว หรือเตียงคู่ สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำ และห้องแบบ Seperior River View with Balcony ขนาด 32 ตารางเมตร เป็นแบบเตียงเดี่ยว มีระเบียง สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำ

สำหรับใครที่ชอบห้องใหญ่ขึ้น ก็สามารถเลือกมีห้องพักแบบ Delux City View ได้ ขนาด 40 ตารางเมตร เป็นแบบเตียงเดี่ยว สามารถมองเห็นวิวเมือง, ห้องพักแบบ Delux City View with Balcony ขนาด 40 ตารางเมตร เป็นแบบเตียงเดี่ยว มีระเบียง สามารถมองเห็นวิวเมือง, ห้องพักแบบ Delux River View ขนาด 48 ตารางเมตร เป็นแบบเตียงเดี่ยว สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำ และห้องพักแบบ Delux River View with Balcony ขนาด 48 ตารางเมตร เป็นแบบเตียงเดี่ยว มีระเบียง สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำและทิวเขาอันงดงามของวังเวียง และถ้าห้องยังมีใหญ่ไม่พอ แนะนำให้เลือกห้องพักแบบ Grand Delux River View เพราะขนาดห้อง 50 ตารางเมตร พร้อมด้วยเตียงเสริม 2 ชั้นอีกด้วย สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำ พร้อมอ่างแช่น้ำอุ่นให้อิ่มอุราไปเลย

หากยังไม่จุใจแนะนำให้เลือกห้องพักแบบ One Bedroom Suit River View with Balcony ด้วยขนาดห้อง 68 ตารางเมตร เป็นแบบเตียงเดี่ยว พร้อมด้วยเตียงเสริมสำหรับลูกๆ หรือผู้ติดตาม มีระเบียง และสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำซอง และทิวเขาอันงดงาม หรือห้องพักแบบ Exclusive One Bedroom Suit River View with Balcony ด้วยขนาดห้อง 144 ตารางเมตร เป็นแบบเตียงเดี่ยวพร้อมด้วยเตียงเสริมสำหรับลูกๆ หรือผู้ติดตาม ภายในมีบาร์ โต๊ะรับประทานอาหารส่วนตัว ห้องนั่งเล่นส่วนตัว อ่างอาบน้ำที่สามารถมองเห็นวิวของแม่น้ำซอง และทิวเขาอันงดงาม

ส่วนอาหารเช้าของที่นี่ บอกเลยว่าจัดเต็มละลานตามาก ทั้งอาหารตะวันตก ตะวันออก อาหารไทย และแน่นอนว่าจะมีต้องอาหารพื้นถิ่นของลาว หากกินอาหารเช้าเสร็จแล้วอยากจะผ่อนคลายริมสระว่ายน้ำก็อยู่ไม่ไกล ฟินยกกำลังสองเพราะขณะที่เล่นน้ำอยู่นั้นก็สามารถมองเห็นทิวเขาอันงดงามของวังเวียงได้อย่างเต็มตา ส่วนราคาห้องพักราคาเริ่มต้นที่ 2 พันกว่าบาทไปจนถึงหลักหมื่น เอาเป็นว่าใครต้องการความสะดวกสบาย และความฟินแบบไหนก็เลือกเช็กอิน แถมท่องวังเวียงให้อิ่มเอมไปเลย เพราะมีครบทุกรสให้เลือก

ที่ตั้ง : Song River Road, Sawang Village, Vang Vieng, Vientiane 1003 Lao PDR

ติดต่อ : โทรศัพท์ +856 0235 11800-9

