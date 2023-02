H&M ประกาศคอลแลบกับ MUGLER คอลเลกชั่นสปริง 2023

H&M มีความภูมิใจที่จะประกาศว่า ดีไซเนอร์คนต่อไปที่จะร่วมงานคอลแลบอเรชั่นคอลเลกชั่น คือ The house of MUGLER โดยคอลเลกชั่น The Mugler H&M ออกแบบภายใต้การดูแลของ Casey Cadwallader ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ของแบรนด์ MUGLER ด้วยสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์และจิตวิญญาณอันเปี่ยมไปด้วยสีสันของแบรนด์ MUGLER คอลเลกชั่นนี้จะวางจำหน่ายทางออนไลน์และที่ร้าน H&M บางสาขาในฤดูใบไม้ผลิ 2023 นี้

H&M ถือเป็นแบรนด์แรกที่เป็นตำนานในการริเริ่มความร่วมมือเพื่อนำเสนอดีไซเนอร์คอลแลบอเรชั่นคอลเลกชั่น เป็นเวลากว่าเกือบสองทศวรรษแล้วที่ H&M ทำให้คนทั้งโลกสามารถเข้าถึงแฟชั่นระดับสูง และให้พวกเขาได้มีโอกาสเป็นเจ้าของสินค้าชิ้นพิเศษของดีไซเนอร์ระดับสูงที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน