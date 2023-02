ไฮโซสองตระกูลใหญ่กำลังจะเป็นดองกันอีกคู่ ญาติสองฝ่ายเตรียมชุดปังๆ กันได้เลย!​

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เซเลบ-ไฮโซทั่วฟ้าเมืองไทยจะต้องมุ่งหน้าไปยังโรงแรมคาเพลลา ถนนเจริญกรุง อย่างแน่นอน เพราะจะมีงานวิวาห์ของสองตระกูลใหญ่ ระหว่าง “หนุ่มกล้า-ชวิน อรรถกระวีสุนทร” (ที่แม่ของเขาเป็นทายาทตระกูลสารสิน) กับ “ลิน-นลิน ตั้งคารวคุณ” ทายาทนักธุรกิจพันล้านด้านเคมีคอล หลังจากที่ก่อนหน้านี้หนุ่มกล้าคุกเข่าของสาวลินแต่งงานที่มัลดีฟส์ และมีปาร์ตี้ที่นั่นกันอย่างครื้นเครงมาแล้ว

โดยกำหนดการงานวิวาห์คร่าวๆ คือ เวลา 08.15 น. จะมีการแห่ขันหมาก เวลา 09.09 จะมีพิธีหมั้น เวลา 09.55 น. จะมีพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ฯ เวลา 11.00 น. พิธียกน้ำชาและรับไหว้ เวลา 12.00 น. รับประทานอาหาร่วมกัน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคาเพลลา

สำหรับโปรไฟล์หนุ่มกล้านี่ไม่ธรรมดาจริงๆ เพราะเขาเป็นทายาทรุ่นที่ 4 ของ ”คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร” ผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาก London School of Economics and Political Science (LSE) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท 1.6 ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ “ธัญญ่า-ธัญทิพ เจียรวนนท์” โครงการคอนโดมิกซ์ยุส The Strand Thonglor

ด้านสาวลินก็ไม่น้อยหน้า เป็นบุตรสาวของ “ดร.วรรณศิริ ตั้งคารวคุณ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเคเอส เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด ปัจจุบันสาวลินดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายปฏิบัติการ ผู้นำด้านการผลิตกลุ่มสารระเหย (ทินเนอร์ น้ำมันทาบ้าน น้ำมันทาไม้น้ำมันผสมสี น้ำมันสน) กลุ่มสารยึดเกาะ (กาวลาเท็กซ์ กาวยาง) และสีทาอาคาร รวมถึงการบริการทางด้านรับเหมาทาสีและงานทำความสะอาด ที่มีมูลค่านับหมื่นล้านบาทเช่นกัน

