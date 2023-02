ส่องรักหวานๆ ของ “นาม-ปรมา ไรวา” น้องสาวเนม เก็ตสึโนวา

สำหรับ นามสำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบเซรามิก จาก Central Saint Martins สหราชอาณาจักร ปัจจุบันเปิดร้านอาหารกึ่งคาเฟ่แนว Cosy Homemade Food ซึ่งนอกจากจะรวบรวมเมนูอาหารทั้งคาวและหวาน ที่เป็นสูตรประจำของที่บ้าน มาไว้ในร้านแล้ว ยังเปิดร้านเค้กชื่อ SNP HQ Cake Studio ในเครือของ S&P ในรูปแบบ Handcrafted Cakes โดยแต่ละสูตรจะมีความแตกต่างกัน สามารถปรับแต่งตัวเค้กได้ ใครสนใจต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นนะคะ

เพราะทั้งเก่ง สวยเซ็กซี่ หุ่นนางแบบแถมรอยยิ้มพิมพ์ใจของสาวนาม ซึ่งเป็นที่ต้องตาต้องใจหนุ่มๆ หลายคน แต่ตอนนี้หัวใจเธอไม่ว่างมาหลายปีแล้ว เพราะมีหวานใจคนสนิทชิดใกล้ ทายาทบริษัท เจริญ เดคคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่เธอเรียกว่า “พี่กริด” แต่หลายคนเรียกเขาว่า “โด่ง” จับจองมาเกือบ 7 ปี หนุ่มวัย 40 คนนี้แหละที่ผูกใจสาวนามไว้ได้อย่างอยู่หมัด เลยแอบจิ๊กภาพน่ารักๆ ของทั้งคู่มาอวดความหวานให้ตาร้อนกัน

ส่วนหนุ่มกริดของน้องนามนั้น มีชื่อเต็มๆ ว่า "กฤษฏิ์ สุนทรภูษิต" Design Director และ Managing Director บริษัท กฤษฏิ์ แอนด์ โค จำกัด (Grid & Co Co., Ltd.) ทำธุรกิจรับออกแบบและตกแต่งภายใน

ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดี เหมือนกับเซเลบหลายๆ คู่ ที่ทยอยจูงมือกันเข้าพิธีวิวาห์มาอย่างต่อเนื่องนะเจ้าคะ อย่างไร งานนี้ Celebonline ก็แอบเชียร์พร้อมรอลุ้นข่าวใหญ่แห่งปีของตระกูลดังอยู่นะคร๊า

Cr. namraiva