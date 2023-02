หมอเมฆ Doctor Mek Clinic คว้ารางวัลอันดับ 1 ยอดใช้ฟิลเลอร์สูงที่สุดในประเทศไทย

หมอเมฆ - นายแพทย์วัชพล ธนมิตรามณี คว้ารางวัลเกียรติยศระดับประเทศไปได้ถึง 2 รางวัล นำทัพทีมแพทย์มากฝีมือจากด็อกเตอร์เมฆคลินิก (Doctor Mek Clinic) แพทย์หญิงพิชญานิน สื่อมโนธรรม และทีมแพทย์มากประสบการณ์ เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ด้านการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์ YVOIRE (KOL Recognition) และ รางวัลคลินิกอันดับ 1 ยอดใช้ฟิลเลอร์ YVIORE สูงที่สุดในประเทศไทย (The Number One of Highest Spending Clinic) ซึ่งเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในงานนี้ จาก LG Aesthetics Thailand ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย YVOIRE ฟิลเลอร์เกรดพรีเมี่ยมจากประเทศเกาหลี ตอกย้ำฝีมือและผลงานที่มีคุณภาพของอาจารย์หมอเมฆและทีมแพทย์มากประสบการณ์ที่มีมาตลอด ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจจากเหล่าดาราชั้นนำและผู้ที่เข้ามาใช้บริการจนทำให้คว้ารางวัลสุดยิ่งใหญ่นี้มาได้ โดยงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรม คาเพลลา แบงค็อก

และในปีนี้ หมอเมฆ ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานคลินิกให้เหนือขึ้นไปอีกระดับ ด้วยการรวบรวมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมด้านความงาม และเครื่องเลเซอร์คุณภาพมาตรฐานระดับสากลที่ครบครันมากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการดูแลตัวเองของคนในยุคปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทุกหัตถการดูแลอย่างใกล้ชิด โดย อาจารย์หมอเมฆและทีมแพทย์มากประสบการณ์ พร้อมทั้งบุคคลากรมืออาชีพ จึงทำให้ทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการที่ Doctor Mek Clinic มั่นใจได้ว่าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดกลับไปเสมอ