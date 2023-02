สูตรไม่ลับแห่งความรักแบบฉบับสวอทช์

มีหลายคนแนะนำว่า ทางลัดพิชิตใจคนพิเศษของเราคือทางกระเพาะอาหาร แต่สวอทช์เชื่อว่าทางข้อมือก็เช่นกัน RECIPE FOR LOVE มาพร้อมลูกเล่นให้ผู้สวมใส่สามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบ ในดีไซน์ที่ถูกใจเหล่าฟู้ดดี้และเนื้อคู่ของคุณแน่นอน LOVE TO GO AROUND และ PUREST LOVE ในคอลเลกชั่นปีนี้ช่วยทำให้เทศกาลวาเลนไทน์พิเศษขึ้นด้วยดีไซน์ที่คลาสสิก

“มอบของขวัญให้คู่เดทหรือเพื่อนรักของคุณด้วยนาฬิการุ่นพิเศษจาก สวอทช์ RECIPE FOR LOVE บอกเวลาพร้อมความขี้เล่นและรายละเอียดปรับแต่งได้แบบสนุกๆ กับลูปทั้งเก้าดีไซน์ กับเข็มบอกเวลารูปส้อมและมีด สายด้านหลังดีไซน์เป็นลายตารางขาวแดงสื่อถึงผ้าคลุมโต๊ะในมื้อพิเศษ ให้ผู้สวมใส่ได้สนุกไปกับการเลือกส่วนผสมในสูตรรักของแต่ละคนกับส่วนผสมดีไซน์น่ารัก ไม่ว่าจะเป็น Zest of Sex Appeal, A Pinch of Magic, 4 Liter of Surprise, Spoonfuls of Touch, Spoonfuls of Joy, 1 Big Cup of Flirting, 2 Large Helpings of Luck, 200g of Kisses และรูปหมวกเชฟ”

สวอทช์อบไอเดียที่ยิ่งใหญ่ให้หอมกรุ่นสำหรับกล่องพิเศษในรุ่น RECIPE FOR LOVE ด้านหลังเขียนสูตรความรักที่ทำให้หัวใจของคนพิเศษต้องละลาย

“Fill the heart with love, magic, flirtation and trust.

Blend with joy and combine with sex appeal and

a soft touch. Finally, garnish with kisses. Bake for

as long as needed - over the course of a single

night, or a lifetime.”

Roses are red, violets are blue ของที่คุณมองหาอยู่ คือของขวัญวันวาเลนไทน์ใช่หรือไม่?

นาฬิกา NEW GENT รุ่น LOVE TO GO AROUND และนาฬิกา GENT รุ่น PUREST LOVE ใหม่ล่าสุด ในดีไซน์คลาสสิก เล่นกับธีมของการสะท้อนย้อนหวนคิดถึงช่วงเวลาดีๆ ฉลองความรักที่มีให้กัน ถ่ายทอดความโรแมนติกผ่านสีน้ำเงินเข้ม และข้อความ LOVE สามครั้งบนหน้าปัดเมทัลลิกขัดเงาในรุ่น LOVE TO GO AROUND

เก๋ไก๋ด้วยสีขาวบริสุทธิ์กับรุ่น PUREST LOVE พร้อมข้อความ LOVE สลักสามครั้งบนหน้าปัดขัดเงาสีแดงสดด้วยหัวใจแทนตัว O ที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา พร้อมเข็มรูปลูกศรกามเทพ