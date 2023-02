ชวนชาว Pet Lover แชร์ภาพสัตว์เลี้ยงผ่าน กิจกรรม TikTok Challenge

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ชวนชาว Pet Lover เก็บภาพน่ารักๆ ของน้องหมา น้องแมว หรือสัตว์เลี้ยงสุดรัก มาแชร์ผ่าน กิจกรรม TikTok Challenge “แชร์โมเมนต์ความสุขของคุณกับสัตว์เลี้ยงที่รัก” ลุ้นรับรางวัล ที่พัก 2 วัน 1 คืนพร้อมอาหารเช้า ที่ Centra by Centara Maris Resort Jomtien โรงแรมที่สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ 2 รางวัล มูลค่ารวม 10,000 บาท ตั้งแต่วันนี้-28 ก.พ. 66 ประกาศผล 10 มี.ค. 66



***

ศุภกร รัตนวราหะ รอง กก.ผจญ.บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย และ สมใจ วิเศษทักษิณ ผช.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สังคม ทองมี ประธานคณะกรรมการโครงการ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “TOYOTA Dream Car Art Contest 2023” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ TOYOTA ALIVE บางนา



***

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผอ.สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดงาน “Connect to be Better” ประกาศวิสัยทัศน์เดินหน้าทรานส์ฟอร์มภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมี อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานคณะกรรมการ สนง.พัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ ศ.พิเศษ วิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมงาน ณ C asean อาคาร CW Tower รัชดาฯ