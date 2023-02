Pandora x Anantara Siam Bangkok เปิดตัว Exclusive Afternoon Tea Set

สำหรับความพิเศษของ Afternoon Tea Set นี้ ได้เชฟอนุพงษ์ นวลฉวี หัวหน้าพ่อครัวเพสทรี ซึ่งได้รางวัลการันตีมากมาย มารังสรรค์เมนูซิกเนเจอร์ เป็น “The Heart Key Lock” ช็อคโกแลตรูปกุญแจล็อคหัวใจ ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากคอลเลคชั่นใหม่ประจำเทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้ของแพนดอร่า รวมไปถึงเมนูอาหารคาวและเมนูของหวานที่ออกแบบมาเป็นเซ็ทพิเศษ สื่อถึงความรัก ความโรแมนติกและเต็มเปี่ยมไปด้วยความหมาย เพื่อมอบความประทับใจตลอดเดือนแห่งความรักนี้ โดยจัดเสิร์ฟคู่กับชาสัญชาติฝรั่งเศส มาริยาจ แฟรส์ (MARIAGE FRÈRES) ซึ่งเป็นชาที่ได้ชื่อว่าเป็นชาอันดับ 1 ของโลกอีกด้วย

โดยเมนูเริ่มเสิร์ฟด้วยไอศครีมโลลี่ป๊อบกลิ่นบับเบิ้ลกัม ให้หวลนึกถึงขนมที่เคยทานในวัยเยาว์ ตามด้วย สโคนช็อคโกแลตผสมผสานสื่อถึงความรัก ทานคู่กับแยมช็อคโกแลตฮาเซลนัท ส่วนของขนมหวานที่เน้นโทนสีแดง อาทิ ราสเบอร์รี่ไวท์ช็อกโกแลตฟองดูว์, ชูว์ครีมใส้ลิ้นจี่ครีมกุหลาบ, ราสป์เบอร์รีเจลลี่มะพร้าวเคลือบช็อคโกแลตราสป์เบอร์รี, มาการองกลิ่นซากุระ ส่วนเมนูอาหารคาว มีทั้ง แซนด์วิชอกเป็ดรมควันเสิร์ฟพร้อมแยมลูกฟิก, คีชเนื้อปูและต้นหอมญี่ปุ่น, แซนด์วิชแซลมอนรมควันครีมชีส, แซนด์วิชอกไก่ถั่วพิสตาชิโอ, โรลพาร์ม่าแฮมและซอสเพสโต้ เป็นต้น จิบคู่กับชาสัญชาติฝรั่งเศส มาริยาจ แฟรส์ แนะนำให้ทานคู่กับชาดำ กลิ่น Eléphant Blanc (ช้างเผือก) ชาดำที่ได้แรงบันดาลใจจากช้างเผือก ถูกนำมาเปรียบเทียบกับชาชนิดนี้ ที่มีส่วนผสมของเครื่องเทศป่าและผลไม้หายากตามฤดูกาล ซึ่งมีเสิร์ฟเฉพาะที่โรงแรมอนันตรา สยาม เท่านั้น หรือ ชาดำ Darjeeling Master, Earl Grey Provence, Marco Polo และ Paris Breakfast Tea

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้นำผลงานของ ทศพล คงพิพัฒนาการ ศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานจิตรกรรมดิจิทัล (digital painting) มาจัดแสดง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A Journey of Memories and the Power of Love” ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากอานุภาพแห่งความรัก ผนวกกับคำว่านิรันดร์ โดยผลงาน digital painting ที่นำเสนอในครั้งนี้ เกี่ยวกับความรักพื้นฐานที่ทุกคนสัมผัสได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นความรักของครอบครัว คนรัก สัตว์เลี้ยง เพื่อนเก่า ของเล่นชิ้นโปรด ความทรงจำวัยเด็ก สถานที่ๆเราผูกพันธ์ เป็นต้น

แพนดอร่า (Pandora) เครื่องประดับและจิวเวลรีชื่อดังสัญชาติเดนมาร์ก ผู้สร้างสรรค์สร้อยข้อมือและชาร์มอันเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ และครองใจผู้หญิงทั่วโลกมานานกว่า 40 ปี และเป็นแบรนด์เครื่องประดับอันดับต้นๆที่ทุกคนนึกถึงเมื่อต้องการเลือกหาของขวัญชิ้นพิเศษให้กับคนพิเศษ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ของทุกปี ล่าสุดดีไซน์เนอร์ของแบรนด์แพนดอร่าได้ออกแบบคอลเลคชั่นใหม่ประจำเทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้ ภายใต้แนวคิด “As Unique as You LOVE” ที่ต้องการนำเสนอเรื่องราวความรักของทุกคู่รักที่มีความพิเศษและไม่เหมือนใคร ดังนั้นเครื่องประดับจากแพนดอร่าแต่ละชิ้นในคอลเลคชั่นนี้จึงถูกดีไซน์มาอย่างปราณีต โรแมนติกและมีความหมายพิเศษ โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่นำสัญลักษณ์สื่อถึงความรักอาทิ หัวใจในโทนสีแดง, Silver, Rose Gold และ Shine, Padlock กุญแจล็อครูปหัวใจพร้อมลูกกุญแจ สื่อถึงความรักและความผูกพันธ์ที่ยั่งยืนตลอดกาล พร้อมข้อความสลักว่า “All for Love”, “Love starts from within”, “You set my heart on fire” เป็นต้น โดยมาในรูปแบบของสร้อยข้อมือ, ชาร์ม, สร้อยคอ และจิวเวลรี่ครบทั้งโทเทิลลุค เพื่อเป็นตัวแทนของการบอกรัก บอกความในใจ และมอบเป็นของขวัญชิ้นสำคัญในเทศกาลวาเลนไทน์นี้ และพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าแพนดอร่า ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับ Gift Voucher ส่วนลด 20% สำหรับเอ็กซ์คลูซีฟ Afternoon Tea House of Eternity เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 2 เมย.66

สัมผัสประสบการณ์จิบน้ำชายามบ่ายชุด HOUSE OF ETERNITY ราคาเซ็ตละ 1,950 บาท ++ สำหรับ 2 ท่าน รวมชาหรือกาแฟ (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ) เสิร์ฟทุกวันระหว่างเวลา 14.00 น - 18.00 น. ณ เดอะ ล็อบบี้ ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ (BTS ราชดำริ) สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0 2126 8866 หรืออีเมล: dining.asia@anantara.com