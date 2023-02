ปลาทู-ดิฐวัฒน์ อิสสระ ตรวจงานก่อสร้าง “โครงการ ดิ อิสสระ สาทร”

ดิฐวัฒน์ อิสสระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสร้างสรรค์สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมวิศวกรก่อสร้าง ร่วมตรวจความคืบหน้างานก่อสร้าง โครงการ ดิ อิสสระ สาทร ลักชัวรี่คอนโดมิเนียม High Rise สูง 36 ชั้น จำนวน 270 ยูนิต ออกแบบโดย A49 บริษัทสถาปนิกชั้นนำของไทย ตั้งอยู่บนทําเลใจกลางเมืองย่านสาทร - สีลม พร้อม Facilities ครบครัน ภายใต้แนวคิด “ใช้ชีวิตอิสสระ...ให้สุดในทุกด้าน” ชูจุดเด่นการอยู่อาศัยที่ให้ความรู้สึกของคำว่าบ้านที่ผสมผสานความเป็นเมืองและความเป็นธรรมชาติอย่างกลมกลืน กับวิวโค้งน้ำเจ้าพระยาและบางกะเจ้า หนึ่งในโครงการคุณภาพในเครือชาญอิสสระ ณ ปัจจุบัน โครงการ ดิ อิสสระ สาทร มีความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างไปแล้วกว่า 54 % และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2566 นี้

สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 308 2222 หรือ

Facebook : The Issara Sathorn หรือ

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เฉลิมฉลองเดือนแห่งความรักด้วยบริการเสิร์ฟขนมหวานเมนูพิเศษ“Gâteau de l'amour” เค้กเรดเวลเวทเนื้อหนานุ่มบนฐานซอสสตรอว์เบอร์รีหวานหอม ตกแต่งหน้าเค้กด้วยไวท์ช็อกโกแลตรูปหัวใจสีชมพู เป็นสัญลักษณ์แทนใจที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้ถ่ายทอดจากแนวคิด‘Service with Passion’ การบริการด้วยหัวใจและใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางอันน่าประทับใจให้แก่ผู้โดยสารทุกท่าน ซึ่งจะพร้อมให้บริการแก่ผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดทุกเที่ยวบิน ทั้งเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

***

นัท วอล์คเกอร์ ขนมขบเคี้ยวประเภทถั่วคุณภาพพรีเมียมภายใต้เครือเฮอริเทจจัดโปรโมชันต้อนรับวันวาเลนไทน์“Valentine’s Sale” ลดทันที 20% ด้วยถั่วเพื่อสุขภาพสุดพรีเมียม อาทินัท วอล์คเกอร์ มิกซ์นัทอบไม่ใส่เกลือ, นัท วอล์คเกอร์ มิกซ์นัทเดอลุกซ์ ไม่ใส่เกลือ,นัท วอล์คเกอร์ มะม่วงหิมพานต์อบเกลือ, นัท วอล์คเกอร์ แมคคาเดเมียอบ,นัท วอล์คเกอร์ พีแคนเคลือบดาร์กช็อกโกแลต และอื่น ๆ อีกหลายรายการห้ามพลาด! เมื่อซื้อถั่วพรีเมียม นัท วอล์คเกอร์ ครบ 1,000 บาท และ 500 บาท แจกโค้ดลด 100 บาท และ 30 บาท ตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 10 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่JD Central: Heritage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร02-813-0954-5หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ Facebook : Nut Walker และ Instagram : nutwalkerth

บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล (CRC)ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย บานิลา โค (BANILA CO) แบรนด์สกินแคร์สัญชาติเกาหลีที่ ออกแบบมาเพื่อเตรียมสภาพผิวให้ ดีที่สุดก่อนการเมคอัพ(Skincare for makeup) เพื่อต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ บานิลา โค จึงเอาใจกลุ่มแฟนๆ ของ JEONGHAN แบรนด์แอมบาสเดอร์ โดยจัดกิจกรรมสุดพิเศษBeMy Valentine แวะมาถ่ายรูปกับJEONGHAN Photobooth ที่ร้านบานิลาโค สาขาCentral World ระหว่างวันที่10 – 14 กุมภาพันธ์2566 พร้อมช้อปJEONGHAN’s Pick ที่มัดรวมไอเท็มขายดี ประกอบด้วยClean It Zero Cleansing Balm 100 ml. (เลือกสูตรได้ตามสภาพผิว),Clean It Zero Cleansing Foam 150 ml. มาพร้อมกับการ์ด JEONGHAN สุดเอ็กซ์คลูซีฟสองดีไซน์ใหม่ รับของขวัญเพิ่มClean It Zero 7 ml. จำนวน6 ชิ้น และสำหรับ50 ท่านแรก รับเพิ่มกระเป๋าเครื่องสำอางสุ ดคิวท์ ในราคาพิเศษ1,290.- (มูลค่ารวมกว่า 2,570.-)

สกินแคร์ของบานิลา โค ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาผิวในรู ปแบบต่างๆ และเพื่อเตรียมสภาพผิวให้ดีที่ สุดก่อนขั้นตอนการเมคอัพ โดยมีผลิตภัณฑ์ยอดนิยมอย่างClean It Zero Cleansing Balm คลีนซิ่งบาล์มเนื้อเชอร์เบทล้ างเมคอัพได้อย่างหมดจดพร้อมปรั บสมดุลในขั้นตอนเดียว และClean It Zero Foam โฟมล้างหน้าที่ทำความสะอาดผิ วของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่อนโยน ไม่ระคายเคืองผิว

อย่าลืมมาร่วมสนุกกับกิจกรรมจั ดเต็มเพื่อคนรัก JEONGHAN ได้ตั้งแต่วันที่10 – 14 กุมภาพันธ์ พร้อมช้อปเซ็ตJEONGHAN’s Pick ราคา1,290 บาท เริ่มวางจำหน่ายวันแรกที่ร้ านบานิลาโค ชั้น2 Zone EdenCentral World

***