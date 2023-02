ทำความสะอาดแบบองค์รวมด้วย THREE Balancing Cleansing Oil N สูตรใหม่

THREE Cosmetics เปิดตัว THREE Balancing Cleansing Oil N คลีนซิ่งออยล์เพียงหนึ่งเดียวที่ทำความสะอาดผิวแบบองค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ และผิวพรรณ เหมาะกับทุกสภาพผิว ผสานพลังทำความสะอาดได้อย่างหมดจด พร้อมเสริมบำรุงผิวอย่างล้ำลึกดุจบิวตี้เซรั่ม มอบความผ่อนคลายด้วยกลิ่นหอมอโรม่าของ Essential Oil จากธรรมชาติ ที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจให้สงบ ปลดเปลื้องความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวัน คืนความสมดุลระหว่างร่างกาย จิตใจ และผิวพรรณ อันเป็นจุดเด่นของ THREE ที่ยกระดับประสบการณ์ของการทำความสะอาดผิวหน้าแบบไม่เหมือนใคร ด้วย 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ THREE Balancing Cleansing Oil N และ THREE Balancing Point Makeup Remover N

THREE Balancing Cleansing Oil N ราคา 2,000 บาท (185 ml.) คลีนซิ่งออยล์ขายดีตลอดกาลของ THREE กับสูตรใหม่ล่าสุด ‘Essence-in-oil’ ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ 93% (รับรองด้วยมาตรฐาน ISO 16128) โดดเด่นเรื่องการการทำความสะอาดแบบองค์รวมด้วยส่วยผสมหลักใหม่จากหญ้าฝรั่น (Saffron) และโกโบ (Burdock) ที่ถูกผลิตขึ้นภายในประเทศญี่ปุ่น ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหน้า พร้อมขจัดเครื่องสำอาง ครีมกันแดด ความมันส่วนเกิน และมลภาวะที่ตกค้าง อย่างอ่อนโยนกว่าเดิม ไม่ทำให้ระคายเคือง ในเนื้อสัมผัสนุ่มลื่น เบาบาง ราวกับกับบิวตี้เซรั่ม สามารถล้างออกได้ง่ายกว่าเดิม โดยไม่หลงเหลือคราบมันไว้บนใบหน้า มาพร้อมกับจุดเด่นเรื่องกลิ่นหอมอโรม่าแนว Refreshing Herbal Citrus ช่วยผ่อนคลายจิตใจ และร่างกายจากความเหนื่อยล้าที่สะสมมาตลอดวันตามฉบับการทำความสะอาดแบบองค์รวม

Tips: เพื่อการทำความสะอาดแบบองค์รวม วอร์มคลีนซิ่งออยล์บนมือทั้ง 2 ข้าง และสูดดมกลิ่นลึก ๆ 3 ครั้งเพื่อผ่อนคลายร่างกาย และจิตใจจากความเหนื่อยล้า ก่อนนวดเนื้อออยล์ลงบนใบหน้าเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรก

THREE Balancing Point Makeup Remover N ราคา 1,400 บาท (90 ml.) ออยล์ทำความสะอาดรอบดวงตา และริมฝีปากโดยเฉพาะ เลเยอร์ 2 ชั้นพิเศษจากแพลนท์ ออยล์ ที่ผสานกับ Essential Oil จาก Tea Seed Oil และ Moringa Oil กับเลเยอร์น้ำของสารสกัดจากพืชนานาพรรณ อาทิ หญ้าฝรั่น (Saffron) และโกโบ (Burdock) สลายเครื่องสำอางที่ล้างออกยากได้อย่างง่ายดาย พร้อมช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้บริเวณผิวบอบบางรอบดวงตาและปาก ผ่อนคลายทุกความเหนื่อยล้าด้วยกลิ่นหอมสดชื่นจากนานาสมุนไพร มอบผิวที่สดชื่น เรียบเนียนราวกับได้รับการบำรุงด้วยบิวตี้ออยล์และโลชั่น

Tips: หยดออยล์ลงบนสำลี 2-3 หยด วางแผ่นสำลีลงบนปลายจมูก พร้อมสูดดมลึก ๆ 3 ครั้งเพื่อผ่อนคลายร่ายกาย และจิตใจจากความเหนื่อยล้า วางแช่บนจุดที่ต้องการ 2-3 วินาที แล้วค่อย ๆ เช็ดออกอย่างอ่อนโยน