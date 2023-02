ชวนกันช้อปหนักตั้งแต่ต้นปีกับมหกรรมรวมน้ำหอมสุดยิ่งใหญ่กว่า 1,000 กลิ่น ที่ EVEANDBOY

กลับมาอีกครั้งกับมหกรรมรวมน้ำหอมสุดยิ่งใหญ่แห่งปี

EVEANDBOY

ยกกองทัพน้ำหอมแบรนด์ดังระดับโลกและน้ำหอมแบรนด์ไทยตัวท็อป รวมกันมากกว่า 1,000 กลิ่น ลดสูงสุดถึง 70% ชวนทุกคนเปิดประสบการณ์ค้นหากลิ่นหอมผ่าน 5 โซน Exhibition 5 คาแรคเตอร์กลิ่นหอม ที่ช่วยเพิ่มเสน่ห์ และเสริมบุคลิกที่เป็นตัวคุณ ต้องไม่พลาดมางาน

“EVEANDBOY World of Fragrance The Chapter of Scent”

ตั้งแต่วันนี้-14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ EVEANDBOY ทุกสาขา โดยภายในงานคึกคักไปด้วยเหล่าเซเลบริตี้ อาทิ กรณ์วิภา โชติกเสถียร, ยุวเรต ศรุตานนท์, พิมพ์พยัพ ศรีกาญจนา, วสวี วอนเพียร, สุทธดา พิพัฒน์วีรวัฒน์ พร้อมแขกคนพิเศษของงาน ยอร์ช-ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ ที่มาพร้อมกับโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีพ และร่วมเผยกลิ่นหอมที่ชอบครั้งแรกในไทยให้แฟนๆ ได้ฟินอย่างจุใจ ณ ลานหน้าอีฟแอนด์บอย ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน