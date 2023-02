เบเบ้ ชวนสาวสายสปอร์ตมาสัมผัส Bras & Leggings คอลเลกชันใหม่จากอาดิดาส

เพราะการสวมใส่ชุดออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสม จะส่งผลให้เกิดการออกกำลังกายที่ไม่มีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบต่อสรีระของร่างกาย ด้วยเหตุนี้ อาดิดาส จึงได้เปิดตัวคอลเลกชัน SS23 Bra and Leggings บราและกางเกงรัดรูปโฉมใหม่ด้วยเนื้อผ้าที่สามารถยืดและคืนตัวได้รอบทิศทาง การปรับระดับได้ตามต้องการ การเพิ่มแรงซัพพอร์ต รวมทั้งการระบายอากาศเมื่อสวมใส่ ที่พร้อมตอบโจทย์การออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบทั้ง Studio, All Gym, HIIT และ Running

โดยภายในกิจกรรม BRAS & LEGGINGS be supported. be you. ถูกแบ่งเป็น 2 คลาส เริ่มจาก HIIT กับเบเบ้ – ธันย์ชนก ที่สาวๆ จะได้ออกกำลังกายอย่างเข้มข้น 50 นาทีเต็ม พร้อมสวมบราที่มีเทคโนโลยี HEAT.RDY ช่วยเพิ่มการระบายอากาศบริเวณที่มีความร้อนสะสมและเหงื่อออกมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สายบรายังสามารถปรับเพื่อเพิ่มความกระชับให้เข้ากับสรีระ ไม่ว่าจะเคลื่อนไหวด้วยความเร็วหรือเข้มข้นสูงแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องชุดออกกำลังกาย

ต่อด้วยการยืดผ่อนคลายแบบ YOGA กับกุ๊กไก่ - ภาวดี เพื่อฝึกความยืดหยุ่นของร่างกาย และลดอาการตึงของกล้ามเนื้อด้วยท่าโยคะพื้นฐาน ไปพร้อมกับการสวมบราที่ถูกออกแบบมาให้ไร้ตะขอและรอยต่อเพื่อให้เนื้อผ้าเรียบเนียนไปกับผิว และช่วยให้ไม่เกิดการกดทับขณะยืดเหยียดร่างกายไปตามท่าทางต่างๆ

เบเบ้ – ธันย์ชนก ฤทธินาคา ได้เผยถึงความสำคัญของเลือกชุดออกกำลังกายที่เหมาะสมว่า “HIIT เป็นการออกกำลังกายด้วยความเข้มข้นสูงแบบเป็นช่วงสั้นๆ เพื่อให้เกิดอัตราการเต้นของหัวใจในระดับที่สูงและใช้พลังจากทุกส่วนของร่างกาย จึงทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิและปริมาณเหงื่อมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น เสื้อผ้าที่ใส่ขณะออกกำลังกายจึงต้องระบายอากาศได้ดี และมีความยืดหยุ่นโอบกระชับ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและช่วยให้ออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่อง”

ด้าน กุ๊กไก่ – ภาวดี คุ้มโชคไพศาล เล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดออกกำลังกายที่เหมาะกับการฝึกโยคะว่า “ท่าโยคะส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การยืดเหยียดร่างกาย รวมถึงการทำท่าที่ต้องนอนราบไปกับพื้น ดังนั้น ชุดออกกำลังกายจึงต้องมีความยืดหยุ่นสูงและเรียบเนียนเสมือนเป็นผิวเดียวกับผู้สวมใส่ เพื่อไม่ให้เกิดแรงกดทับและลดแรงเสียดสี ซึ่งจะช่วยให้สามารถฝึกโยคะได้อย่างประสิทธิภาพโดยไม่ต้องคอยกังวลเรื่องชุด”