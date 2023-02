สเตฟาน คูม ชวนช้อป ท็อปส์สแตนอโลน

สเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มฟู้ด เซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ท็อปส์ ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนารูปแบบร้านใหม่ๆ รวมถึงส่งมอบบริการที่ดีที่สุด โดยยังคงเสาะหาทำเลที่ตั้งที่ดีที่สุดในแต่ละพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจสามารถเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภค ตลอดจนตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในพื้นที่นั้นๆ และเป็นครั้งแรกกับการนำเสนอซูเปอร์มาร์เก็ตสแตนด์อโลน ในรูปแบบอาคาร 2 ชั้น ตอกย้ำความเป็น Food Destination ที่ครบวงจรสำหรับทุกคน ตั้งอยู่บนพื้นที่ 6,700 ตร.ม. ให้ลูกค้าได้ค้นพบความหลากหลายและความแปลกใหม่ของสินค้าที่ครบครันมากที่สุดย่านพระราม 3 ให้ได้ชอปในรูปแบบ Room Concept ได้แก่ SNACKER, LOOKS, BABY & ME, CUISINE MASTERS, ASIAN FLAVOURS, HEALTHIFUL, FROZEN&CO, PET&ME, THE BAKER ซึ่งคัดสรรสินค้าที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก

อีกทั้งสินค้าอาหารสดผัก-ผลไม้จากแหล่งผลิตที่ดีที่สุด วัตถุดิบเครื่องปรุงที่จะทำให้ทุกมื้ออาหารที่บ้านมีความพิเศษมากกว่าเดิม สินค้าเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ดังมากมาย ตลอดจนร้านค้าประเภท Light Food Take Home สำหรับซื้อกลับบ้าน รองรับไลฟ์สไตล์นักชอปทุกกลุ่ม ทุกเจนเนอเรชัน โดยเฉพาะ คนทำงานที่มองหาพื้นที่พักผ่อนหลังเวลางาน หรือต้องการแวะซื้อของอุปโภค-บริโภค พักรับประทานอาหารก่อนกลับบ้าน”