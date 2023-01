ต้อนรับปีเถาะ! กับเสื้อผ้าแฟชั่นลายกระต่ายสุดคิวท์

แนะนำสำหรับพิกัดแรก กับเสื้อยืดสกรีนลายกระต่ายแสนน่ารักที่ชั้น 2 ได้แก่ร้าน Graft ,On The Way ,Passtell Forward ,Tangmo, Da d DA และร้าน HINAHINA ชั้น 3 ต่อด้วยเสื้อเชิ๊ตคอปกลำลองลายกระต่ายกับร้าน Vine Apple ชั้น 1 และร้าน Patima ชั้น 2 ด้านร้านเครื่องประดับ กระเป๋า รองเท้า ในธีมกระต่ายก็มีให้เลือกสรรอีกมากมายพิกัดร้านอยู่ที่ชั้น 5 เช่น ร้าน Sogood, Mokids ,KUKI, Moshi Moshi และร้าน Every Thing 20 ชั้น 2 นอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าสินค้าแฟชั่นหลากแบบหลายสไตล์ให้เลือกสรรได้ทุกวันไม่มีเบื่อแน่นอน เพราะศูนย์การค้าแพลทินัมที่นี่มีแบบเสื้อผ้าแบบเปลี่ยนใหม่มาให้ช้อปทุกสัปดาห์

ชวนกันมามิกซ์แอนด์แมทช์เสื้อผ้าแฟชั่นในแบบที่ใช่สไตล์คุณได้ ที่ศูนย์การค้าแพลทินัม ติดตามรายละเอียดร้านค้าและโปรโมชั่นที่น่าสนใจได้ที่ FB: Platinum Fashion Mall แพลทินัม แฟชั่น มอลล์