“ศิรินา ปวโรฬารวิทยา” นำทีมเติมเต็มความสุข

ศิรินา ปวโรฬารวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร บมจ.บูติคนิวซิตี้ จัดงานต้อนรับศักราชใหม่

โดยมีคนในครอบครัวและเพื่อนพ้องร่วมงาน อย่าง บุญเกียรติ-ทิพาภรณ์ โชควัฒนา บุญชัย โชควัฒนา สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ พล.ต.ท. จักรทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา ชลิต อัคนิทัต คุณหญิงกัญญา หงส์ลดารมภ์ รวมถึงผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ เพื่อนเตรียมอุดมฯ 24 สปอร์ตคลับ (RBSC) ศิษย์เซนต์โยเซฟฯ สมาคมสตรีไทย และเพื่อนรักเพลง ฯลฯ ณ เดอะ พุด อิงลิชการ์เด้น ถ.คลองลำเจียก

เพิ่มความสนุกด้วยธีมการแต่งกายนานาชาติ ที่สื่อถึงประเทศต่างๆ ทั่วโลก พร้อมร่วมกันลีลาศกับบทเพลงไพเราะจากนักร้องกิตติมศักดิ์ โดยมี ประวรา เอครพานิช กก.ผจก.บมจ.บูติคนิวซิตี้ เป็นผู้ดำเนินรายการ

พิเศษ! กับบทเพลงเปิดเวทีจาก บุญชัย โชควัฒนา พร้อมเชิญชวนร้องเพลงพรปีใหม่ร่วมกัน จากนั้นเป็นการแสดงของเพื่อนๆ จากคณะต่างๆ อาทิ การแสดงชุดเทียนมีมี่ โดยกลุ่มเพื่อนสปอร์ตคลับ (RBSC) นำโดย ผุดผ่อง อุชชิน ศศิธร โชควัฒนา สุดจิต ทิวารี วิภา พัฒนวณิชยกุล จิตติมา วิบูลย์ลาภ และจากกลุ่มเพื่อน ตอ.24 ซึ่งมี พล.ต.อ. สุนทร ซ้ายขวัญ พล.ต.อ. เฉลิมเดช ชมพูนุช นาวี เหล่าวานิช สมศักดิ์ อมรวิวัฒน์ ฯลฯ ร่วมแสดงในชุดแผ่นดินของเรา และที่ขาดไม่ได้คือ กลุ่มเพื่อนรักเพลงร่วมร้องเพลง We are the world

พร้อมเพลิดเพลินกับบทเพลงจากนักร้องกิตติมศักดิ์ อาทิ บุญเกียรติ และ บุญชัย โชควัฒนา ปราโมทย์ ปวโรฬารวิทยา พล.ต.ต. อังกูร อาทรไผท วิรัช อมตกุลชัย ดร. การุณ จันทราศุ ไชยรัตน์ เดชสรไกรศักดิ์ มยุรี ไสยสมบัติ พิสิษฐ์ สิทธิเชาวพันธ์ ฯลฯ จากนั้นร่วมกันลีลาศกันอย่างมีความสุขตลอดค่ำคืน