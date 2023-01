ลูกทั้ง 6 ที่มีนิสัยต่างกันของ แอนเจลินา โจลี & แบรด พิตต์

หากรายงานข่าวของ Page Six สื่อออนไลน์ของนิวยอร์กโพสต์เป็นจริง ลูกบุญธรรมวัย 19 ปี ของโจลีและพิตต์ซึ่งเกิดในเวียดนาม คงไม่คิดจะโอ้อวดนามสกุลที่โด่งดังของตน ตามข่าวลือว่ากันว่าเขาตั้งเป้าที่จะเป็นศิลปิน แต่แอบซุ่มทำงานด้วยการใช้นามแฝงว่า ‘Embtto’ สร้างสรรค์งานภาพแนวแอ็บสแทรค สำหรับแพ็กซ์แล้วศิลปะไม่ใช่แค่งานอดิเรก แต่เขาจริงจังถึงขนาดวางแผนจะจัดนิทรรศการภาพผลงานของตนเอง ที่แกลอรีแห่งหนึ่งในเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล แพ็กซ์เพิ่งเรียนจบคอลเลจเมื่อปี 2021 และเคยร่วมพากย์เสียงในภาพยนตร์เรื่อง ‘Kung Fu Panda 3’ (2016) โดยเขายังเคยช่วยงาน แอนเจลินา โจลี กับพี่ชาย-แมดด็อกซ์ ด้วย ระหว่างถ่ายทำหนังเรื่อง ‘First They Killed My Father’ โดยทำหน้าที่เป็นช่างภาพในกองถ่าย

เป็นเด็กที่เกิดในกัมพูชา และได้รับการอุปถัมภ์จากโจลีและพิตต์ เห็นได้ชัดว่า เมื่อโตขึ้นเขาก็เริ่มมีความสนใจเอนเอียงมาทางแม่ ทั้งงานด้านมนุษยธรรมและงานเบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์ ตอนอายุ 15 เขาช่วยงานโจลีในฐานะโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์เรื่อง ‘First They Killed My Father’ ซึ่งถ่ายทอดความอำมหิตของกลุ่มเขมรแดงในกัมพูชา แมดด็อกซ์กำลังเรียนด้านชีวเคมีอยู่ที่มหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี 2019

ลูกบุญธรรมที่เกิดในเอธิโอเปีย มักติดสอยห้อยตามแม่ไปงานการกุศลบ่อยครั้ง และทั้งคู่ก็ให้ความสนใจกับประเด็นต่างๆ เช่น ความรุนแรงต่อผู้หญิง ซาฮาราเข้าเรียนที่ Spelman College สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในแอตแลนตา ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนปี 2022 ก่อนหน้านี้เธอเปิดตัวไลน์เครื่องประดับของตัวเอง และนำเงินรายได้จากการขายของไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศล

แอนเจลินา โจลี ให้กำเนิดลูกสาวคนนี้เมื่อปี 2006 สาวน้อยเคยร่วมแสดงในภาพยนตร์ที่พ่อแม่คนดังของเธอเล่น อย่างเช่น บท ‘แคโรลีน’ วัยเด็ก ในเรื่อง ‘The Curious Case of Benjamin Button’ (2008) ที่ แบรด พิตต์ รับบทนำ และเคยให้เสียงตัวละครใน ‘Kung Fu Panda 3’ ด้วย นอกจากนี้ เธอยังใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ในสตูดิโอเต้นรำชั้นนำของลอสแองเจลิส รวมถึงการติดตามแม่ของเธอในการเดินทางและไปงานการกุศลต่างๆ

แฝดหญิงลูกของโจลีและพิตต์ ที่ลืมตมาดูโลกไล่เลี่ยกับน้องชาย-น็อกซ์เมื่อปี 2008 เคยปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง ‘Maleficent’ (2014) ที่แม่ของเธอรับบทนำ โจลีเคยให้สัมภาษณ์กับ Enterment Weekly ว่า วิเวียนน์ถูกคัดเลือกให้รับบท ‘ออโรรา’ วัยเด็ก เนื่องจากนักแสดงเด็กสาม-สี่ขวบคนอื่นๆ ไม่ยอมเข้าใกล้เธอ เด็กที่เล่นบทนี้ได้จะต้องชอบเธอ และไม่กลัวดวงตาและกรงเล็บของเธอ ในที่สุดบทนี้ก็ตกเป็นของวิเวียนน์

น้องชายฝาแฝดของวิเวียนน์ เคยไปปรากฏตัวบนพรมแดงพร้อมกับแม่ของเขา ในวันฉายภาพยนตร์ของค่ายมาร์เวลเรื่อง ‘Eternals’ รอบปฐมฤกษ์ อีกทั้งยังเคยพากย์เสียงในเรื่อง ‘Kung Fu Panda 3’ กับพี่ๆ เขาด้วย แต่ความชอบส่วนตัวของเขาคือ ศิลปะการต่อสู้ ที่เขามักเข้าเรียนในวันว่าง