สุนทรียศิลป์แห่งไฮจิวเวลลี่ ต้อนรับตรุษจีนปีกระต่ายทอง

เปิดตัวคอลเลกชันงานศิลปะชั้นสูงแห่งเครื่องประดับเพชรสุดเลอค่าต้อนรับปีกระต่ายทองและเทศกาลตรุษจีนปี 2566 กับ เครื่องประดับเพชรคอลเลกชัน

เป็นครั้งแรกที่นำ เพชร ราชาแห่งอัญมณีสมบัติล้ำค่าจากธรรมชาติ ผสานความงามสง่าอันเรืองรองของเพชรหายากอย่าง Fancy Color Yellow มาสร้างสรรค์เป็นคอลเลกชันสุดเลอค่า พร้อมความงดงามของเครื่องประดับจำลองแบบจาก “กระต่าย” สัญลักษณ์แห่งความโชคดี ตามปีนักษัตรจีน 2566 ออกแบบเป็นเครื่องประดับเพชรชุดพิเศษผสมผสานความเป็นเอกลักษณ์ของยูบิลลี่ ไดมอนด์ ที่มีความพิถีพิถัน พร้อมด้วยดีไซน์ที่งดงามร่วมสมัย ชวนน่าหลงใหลสะกดทุกสายตา

คอลเลกชัน “THE SPARKLE OF ETERNAL GLORY: THE FLOWERING OF GREAT HAPPINESS, PROSPERITY AND ACHIEVEMENT - perfection and splendor of creativity crafted high diamond jewelry collection” ถือเป็นงานศิลปะเครื่องประดับเพชรแห่งปีจาก ยูบิลลี่ ไดมอนด์ ที่มาพร้อมกับเอกลักษณ์พิเศษต้อนรับเทศกาลตรุษจีนซึ่งถือเป็นช่วงเวลาแห่งความมงคลของชาวไทยเชื้อสายจีน โดยเปี่ยมไปด้วยคุณค่าและความหมายที่นำพาความมงคล มั่งคั่ง โชคดีในปีกระต่ายทอง 2566 ซึ่งนอกจากการสรรหาเพชรที่มีคุณภาพระดับ World Class แล้ว ยังได้เลือก “กระต่าย” สัญลักษณ์แห่งความโชคดี ตามปีนักษัตรจีน 2566 เป็นจุดเด่นเพื่อเสริมความสิริมงคล ความมั่งคั่ง และความโชคดี ผ่านการดีไซน์ชิ้นงานไฮจิวเวลลี่ที่เปล่งประกายระยิบระยับจับตา และกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันจากช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญระดับสูงก่อให้เกิดผลงานศิลปะเพชรชั้นเลิศ

โดยเครื่องประดับเพชรชุดนี้ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการรังสรรค์ผลงานจากความงามสง่าอันเรืองรองของเพชร FANCY YELLOW COLOR โดยคัดสรรเพชรสีเหลืองแฟนซี ที่สุดของเพชรสี จัดเรียงสีอย่างสม่ำเสมอซึ่งหายากและมีมูลค่าสูง มาเสริมความสง่างามให้กับเครื่องประดับทุกชิ้น อีกทั้งเพชรสีเหลืองนี้ยังสื่อถึงความเรืองรองอันรุ่งโรจน์ รุ่งเรือง โดยเฉพาะความเป็นประกายที่เป็นคุณลักษณะของเพชรแท้ จะช่วยส่งเสริมความหมายที่ดี นำพาความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ แก่ผู้สวมใส่

สำหรับคอลเลกชัน “THE SPARKLE OF ETERNAL GLORY: THE FLOWERING OF GREAT HAPPINESS, PROSPERITY AND ACHIEVEMENT” นำเสนอชิ้นงานด้วยเพชรประกายเจิดจรัสและเพชรหายากอย่าง FANCY YELLOW COLOR ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและความหมายที่ดีงามมาดีไซน์เป็นเครื่องประดับในคอกเลกชันนี้ ได้แก่ เข็มกลัดเพชรที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอริยาบทของกระต่าย สัญลักษณ์แห่งความโชคดี ถ่ายทอดสู่ชิ้นงานเครื่องเพชรระยิบระยับแวววาว แหวนเพชรดีไซน์ร่วมสมัยที่มีการนำ Fancy Shape Diamond และ Fancy Color Diamond มาสอดประสานดีไซน์นำความโดดเด่นสุกสกาวให้ผู้สวมใส่ รวมถึงกำไลข้อมือเพชร และสร้อยข้อมือเพชร ซึ่งเครื่องประดับในคอลเลกชั่นนี้ถือเป็นชิ้นงาน Masterpiece ที่จัดทำขึ้นเป็น limited collection เท่านั้น