สยามเซ็นเตอร์อัพเดทเทรนด์รับปีกระต่าย แต่งสวยพร้อมรับทรัพย์

เริ่มต้นที่แบรนด์ดีไซเนอร์ไทย Leisure Projects นำทุกคนก้าวกระโดดสู่ปีกระต่ายทอง ไปกับคอลเลคชั่นต้อนรับตรุษจีน ในโทนสีมงคล สีแดง เป็นสัญลักษณ์ของความสุขและโชคลาภของชาวจีน การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีแดงในวันตรุษจีนจะช่วยหนุนนำให้ชีวิตมีกำลัง เจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จ ความหวัง เพราะสีแดงเป็นสีแห่งชัยชนะ แสงสว่าง และความโชคดี, สีเหลือง เป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจสมัยโบราณเป็นสีประจำขององค์จักรพรรดิมักใช้ในพระราชวัง สื่อถึงความเป็นปึกแผ่น มั่นคง ความเจริญก้าวหน้า และอำนาจ, สีเขียว เป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง เติบโต เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นสีแห่งธาตุไม้ตัวแทนของธรรมชาติ นอกจากนี้ยังสื่อถึงความอ่อนเยาว์ สดชื่น อายุยืนยาว และความสามัคคี และ สีน้ำเงิน เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง เป็นตัวแทนธาตุน้ำ บ่งบอกถึงสันติสุข ความสงบ ความละเอียดรอบคอบ หนักแน่น สุขุมเยือกเย็น อีกทั้งยังเป็นสีที่แสดงถึงความมีระดับ มั่งคั่งร่ำรวยอีกด้วย

KLOSET เลือกใช้สีแดงและทองซึ่งเป็นสีสันประจำเทศกาลมาใช้เป็นโทนหลักสำหรับปีกระต่ายที่กำลังมาถึง พบกับดีไซน์ล่าสุดช่วงเทศกาลกับคอลเลกชั่นตรุษจีนได้แล้ววันนี้ที่ชอป Kloset ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์

Jaspal พบกับการเปิดตัวคอลเลกชั่นเฉลิมฉลองตรุษจีนปีกระต่าย Jaspal x Orla Kiely ที่ได้ Queen of Prints ระดับโลกมาออกแบบน้องกระต่าย Lola แบบเอ็กคลูซีฟให้กับแฟนคลับ Jaspal โดยเฉพาะ จัดเต็มทั้งเสื้อผ้า แอคเซสเซอรี่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ในลายพรินท์ซิกเนเจอร์ที่มีเฉพาะที่ Jaspal ที่เดียวเท่านั้น พบกันที่ร้าน Jaspal ชั้น M สยามเซ็นเตอร์

iCOniC มาพร้อมกับ “The Lucky Rabbit” Exclusive Chinese New Year 2023 Collection ก้าวเข้าสู่ปีเถาะ หรือปีกระต่าย ที่จะเป็นเป็นปีแห่งความสดใส คล่องแคล่วและว่องไวซึ่งตามคติของชาวจีน กระต่ายถือเป็นสัตว์แสนรู้ น่ารัก วิ่งเร็ว ปราดเปรียว และมีสัญชาตญาณ ในการระแวดระวังภัยที่ดี โดยปีนี้ทางไอคอนนิค ได้นําหลักความเชื่อที่เต็มเปรี่ยมไปด้วยสิริมงคลของชาวจีนมาถ่ายทอดลงในเสื้อยืดสําหรับตรุษจีนปีนี้ ซึงมีให้เลือกถึง 2ลวดลายด้วยกัน แบบแรก “กระต่ายคู่มงคล” กับอักษรจีน 幸福 [xìngfú] คือการได้รับการเติมเต็มในสิ่งที่ต้องการ การมีความสุข มีพร้อม ไม่ขาดแคลน เปรียบเสมือนการเติมเต็มความสุขซึ่งกันและกัน และแบบที่สอง “ครอบครัวกระต่ายมงคล” น่ารักสดใสด้วยลายกระต่าย 5 ตัว ซึ่งเลข 5 ในภาษาจีนเป็นเลขที่อยู่ตรงกลาง มีความสัมพันธ์กับธาตุทั้ง 5 ซึ่งกระต่ายทั้ง 5 ตัวกระโดดไปมา ระหว่างอักษรภาษาจีน 福 (fú) มีความหมายว่า ความสุข เป็นอักษรที่มีความเป็นสิริมงคล เป็นตัวนําโชคและความสุข เปรียบเสมือนการการอวยพรให้มีความสดใสคล่องแคล่ว และมีความสุขตลอดปี สามารถซื้อสินค้าได้ที่ iCONiC ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์

CPS อัพลุคให้ปัง! รับตรุษจีนปีนี้กับ CNY ESSENTIALS เพิ่มความ Glam แฝงความเท่ด้วยลาย Lucky Animal Print แบบชิคๆ สไตล์ CPS CHAPS ไปพร้อมกัน ช้อปไอเท็มรับความปังได้แล้ววันนี้ที่ CPS CHAPS ชั้น G สยามเซ็นเตอร์

Quinn ขอต้อนรับเทศกาลตรุษจีนกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าที่จะทำให้สาวๆ สนุกสนานไปกับการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมที่เข้ากับยุคสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว พิเศษ ซื้อสินค้าครบ 2,500 บาท รับ ซองอั่งเปาควินน์ ฟรี! ตั้งแต่วันที่ 12-20 ม.ค. 2023 หรือจนกว่าของจะหมด

Charles & Keith ขอแนะนำคอลเลคชั่นตรุษจีน 2023 ด้วยแอคเซสเซอรี่ที่มาพร้อมกับผ้าทวีตและประดับด้วยลูกปัดรูปกระต่ายสุดน่ารัก ให้ความหรูหราและน่ารักไม่เหมือนใคร พร้อมต้อนรับปีเถาะ ที่ชั้น M สยามเซ็นเตอร์

มาถึงแบรนด์รองเท้ายอดฮิตใส่สบาย Havaianas ปักหมุดรองเท้าน่าช้อป ใส่สบาย เสริมความเฮงรับตรุษจีน กับ Havaianas พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ซื้อ 1 ชิ้น ลด 5%* ซื้อ 2 ชิ้น ลด 10%* ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 66 – 31 ม.ค. 66 Havaianas ชั้น M สยามเซ็นเตอร์

ขยับมาที่แบรนด์สปอร์ตแวร์อย่าง Under Armour พลาดไม่ได้กับเสื้อผ้าเฟรนช์เทรีเนื้อหนัก มอบสัมผัสนุ่มแบบผ้าฟลีซ แต่ไม่สะสมความร้อนเพิ่มเติมจากขนผ้าเหมาะสำหรับการเทรนในค่ำคืนในฤดูร้อน หรือเช้าตรู่ที่มีอากาศเย็นสบายที่อันเดอร์ อาร์เมอร์ โดดเด่นในการทำเสื้อยืดที่พิเศษที่พิเศษกว่าใคร เพราะเนื้อผ้าที่เลือกใช้มีน้ำหนักเบา นุ่ม และแห้งง่าย พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Under Armour ชั้น G สยามเซ็นเตอร์

แบรนด์รองเท้าสปอร์ตระดับโลก Nike ก็ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนกับคอลเลคชั่นพิเศษเช่นกัน ด้วยความมั่นใจและความกระตือรือร้น ก้าวกระโดดสู่สิ่งที่ดีกว่าที่รออยู่ข้างหน้า กับ MessyMsxi’s designs ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากปีกระต่าย ค้นพบคอลเลคชั่นนี้ได้ที่ Nike Bangkok ชั้น G สยามเซ็นเตอร์

NEW ERA ต้อนรับปีกระต่าย รับฟรี!! ซองอั่งเปา ลายพิเศษเฉพาะ NEW ERA เท่านั้น เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-22 มกราคม 2023 (หรือจนกว่าของจะหมด) ที่ New Era ชั้น M Floor สยามเซ็นเตอร์

เอาใจสายเครื่องประดับสายส่งเสริมดวง Harmenstone ต้อนรับปี 2566 กับไอเท็มแก้ชง เทพจีนมงคลในรูปแบบมินิมอลสุดเรียบหรู THE GOD OF WEALTH 2023 SERIES กับ 3 เทพเจ้าแห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง ผู้บันดาลทรัพย์มั่งมี องค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย องค์เทพเจ้าปี่เซียะ และ ก้อนเงินก้อนทอง มาพร้อมดีไซน์รูปแบบใหม่ ทั้งสร้อยข้อมือและแผ่นทองแบบ Limited Edition และโปรโมชันสุดพิเศษ รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาทเมื่อสั่งซื้อผ่านสินค้า เริ่มวันที่ 8 - 31 มกราคม 2566 ที่ Harmenstone ชั้น M สยามเซ็นเตอร์

พิเศษ พร้อมแคมเปญโปรโมชั่นรับปีกระต่ายทอง เพียงช้อปตามเงื่อนไข รับทันทีVIZ Coin และของรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท พิเศษระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2566 กับโปรโมชั่น “Lucky Day Lucky Deal Chinese New Year” ช้อปที่สยามเซ็นเตอร์ แลกรับ 500 VIZ Coins เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข พร้อมสิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย