โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ตอบโจทย์ทุกความต้องการเรื่องงานวิวาห์

โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เชิญสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับ รับแพ็กเกจที่ใช่ถูกใจคู่รัก All for Love @Asawin วันเดียวเท่านั้น วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ดีลดีซื้อ Asawin Cash Voucher เพิ่มมูลค่าอีก 50%

สัมผัสความอลังการของงานแต่งงานในสถานที่จริง บรรยากาศจริงกับข้อเสนอสุดพิเศษภายในงาน ด้วยการจัดงานแบบไม่มีขีดจำกัด ไม่ว่าความต้องการของคู่บ่าวสาวเป็นแบบไหน ทางโรงแรมฯ พร้อมเนรมิตงานแต่งดั่งใจฝัน เพื่อวันสำคัญอันแสนอบอุ่นในช่วงเวลาอันแสนพิเศษ

ให้โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น โรงแรมน้องใหม่ แต่คร่ำหวอดในวงการโรงแรมมากว่าหลายทศวรรษ ที่มี ดร.อัศวิน อิงคะกุล เป็นประธานกรรมการบริหาร มิราเคิล กรุ๊ป ที่บรรจงเจียระไน ได้สานต่อ All for Love เป็นแพ็กเกจในฝันของทุกคู่รัก ซึ่งได้ประจักษ์ความสำเร็จมากว่า 5,000 คู่ มั่นใจได้ว่าจะเป็นงานฉลองวิวาห์สุดอลังการ ในโรงแรมเลิศหรู อาหารเลิศรส หลากสไตล์ ท่ามกลางบรรยากาศชวนฝัน ให้ทุกคู่รักเป็นเจ้าภาพที่แสนประทับใจ เตรียมแต่งแต้มรักให้สุขล้นไปกับ All for Love @Asawin ในราคาเบาบางกว่าที่คิดด้วยทีมเจ้าหน้าที่จัดงานบริการมืออาชีพ

รีบโทรจองสำรองนัดหมาย ถ่ายพรีเวดดิ้งกับหลากหลายมุมหรูหรางดงามตระการตา เลือกห้องจัดงานไม่ว่าจะเป็น พิธีเช้า หมั้น ยกน้ำชา หลั่งน้ำพระพุทธมนต์ พิธีสงฆ์ สักการะบูชาองค์พระตรีมูรติ ที่ประดิษฐานหน้าโรงแรมฯ ฉลองสมรสในรูปแบบ ค็อกเทล บุฟเฟต์ หรือ โต๊ะจีน รวมถึงอาฟเตอร์ปาร์ตี้ เราบริการครบจบในที่เดียว ห้องเล็กหรือห้องใหญ่จุกว่า 2,000 คน โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ โทร. 02 159 5888