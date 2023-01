เตรียมเที่ยวงาน “เทศกาลโคมไฟไต้หวัน Taiwan Lantern Festival in Taipei ”

เทศกาลโคมไฟปีนี้ เมืองไทเป ได้รับให้เป็นเจ้าภาพและจัดงาน ภายใต้ธีม Light Up The Future แสงแห่งความหวังและเส้นทางแห่งแสงนำไทเปไปสู่อนาคต นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับการชมโคมไฟรูปร่างตัวการ์ตูน สัตว์นานาชนิด รูปทรงต่าง ๆ จากการออบแบบ ที่ถูกผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมการใช้ชีวิต ศิลปะโคมไฟแบบดั้งเดิม เข้ากับนวัตกรรมและเทคโนโลยีแสงสี เพื่อสะท้อนถึงวิถีชีวิตประเพณีของคนไต้หวันและสนุกสนานกับการชมการแสดงพื้นบ้าน พร้อมทานอาหารที่หลากหลายจากร้านที่เปิดให้บริการตลอดสองข้างทาง

ภายในงานแบ่งการแสดงโคมไฟออกเป็น 4 โซน ซึ่งแต่ละโซนก็มีความพิเศษและรูปร่างโคมไฟแตกต่างกันไป โดยเริ่มกันที่ โซน Beacons of Light Display Zone กับการประดับโคมไฟรูปสัตว์ ตัวการ์ตูน รูปร่างต่าง ๆ มากมาย ที่จะทำให้เราสามารถเห็นถึงย่านธุรกิจ ความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจใหม่ ความสำเร็จและความรุ่งเรืองของเมืองไทเปในยามค่ำคืน ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไต้หวัน ต่อมา โซน Fount of Light Display Zone กับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิวัฒนาการ วัฒนธรรมของเมืองไทเปที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน เพลิดเพลินกับการแสดงน้ำพุและแสงสีเสียง บริเวณสวน Songshan Cultural and Creative Park และ โซน Lights of the Future Display Zone จัดแสดงบริเวณเขต Xin Yi ซึ่งถือเป็นเขตที่มีความทันสมัยของเมืองไทเป จัดแสดงโคมไฟโดยการควบคุมความสว่างของโคมไฟด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถเพิ่มและลดความสว่างได้เองอัตโนมัติ ปิดท้ายกับ โซน Central Display Zone กับการชื่นชมโคมไฟ จากศิลปินทั่วโลกที่มาสร้างสรรค์แสดงจินตนาการตกแต่งโคมไฟในรูปแบบต่าง ๆ และความพิเศษในโซนนี้ คือ เหล่าโคมไฟที่น่ารักเหล่านี้ สามารถสนทนา โต้ตอบกับเราได้ด้วย

นอกจากการงานแสดงโคมไฟที่จัดโดยการท่องเที่ยวไต้หวันแล้ว แต่ละเมืองก็ยังมีกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลโคมไฟที่แตกต่างกันออกไป ที่ขึ้นชื่อเลยก็คือ เทศกาลโคมลอยผิงซี จัดขึ้นที่เมืองนิวไทเปสิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่ชวนห้ามพลาด คือ การปล่อยโคมลอย หรือที่คนไต้หวันรู้จักกันในชื่อ “โคมขงหมิง” เชื่อกันว่าการปล่อยโคมลอยที่ไต้หวัน ผู้ที่เขียนคำอธิฐานแล้วปล่อยโคมลอยให้กับสรวงสรรค์ ในช่วงเทศกาลดังกล่าว พรที่ขอจะได้รับความสำเร็จตามคำที่ขอทุกประการ อีกทั้งเมื่อการปล่อยโคมลอยพร้อมๆ กัน ดวงไฟนับร้อยที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า ทำให้บรรยากาศภายในงานสว่างไสวและเป็นภาพที่สวยงามประทับใจไม่ลืมเลือน

นักท่องเที่ยวที่กำลังวางแผนการเดินทาง อยากขอพรพร้อมชมความสวยงามใหม่ ๆ การท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ขอแนะนำว่า เทศกาลโคมไฟไต้หวัน 2023 เป็นอีกหนึ่งในงานที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนไต้หวัน ในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเปิดไฟแสดงทุกวันช่วงเวลา 17.00 – 22.00 น. และช่วงเวลากิจกรรม วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 14.00 – 22.00 น. และวันศุกร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 22.00 น. รับรองได้ว่างานเทศกาลโคมไฟนั้นควรค่ากับการเดินทางมาท่องเที่ยวสักครั้ง