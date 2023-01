ปีใหม่แบบเสียวๆ ของ “ปวริศา เพ็ญชาติ” จูงสามีฝรั่งปีน Sydney Harbour Bridge

ส่วนปีใหม่ปีนี้ของแหวนแหวนนั้น เธอกับสามีพากันมาตะลุยออสเตรเลีย “My New Year activity for 2023… ปีก่อนลุยป่าแอฟริกา ปีต่อมาไปปีนผาที่ไร่เลย์ ปีนี้ฉันจะปีน Sydney Harbour Bridge รับปีใหม่! เลยรีบพุ่งจองคิวเลย และคิวแน่นเอี้ยดดดด ไปได้คิวตอน 6 โมง เพราะเขาปิดไป 2 วันก่อนปีใหม่ เพื่อเซ็ตระบบพลุ New Year Countdown บน Harbour Bridge และต้องบอกว่าประทับใจมาก เพราะเขามีระบบที่ดีสุดๆ มีการตรวจเช็คสุขภาพอย่างละเอียดก่อนปีน มี orientation เรียนรู้อุปกรณ์ safety ทั้งหมด และที่เริ่ดสุดคือ มี station ให้ทดสอบซ้อมปีนก่อนขึ้นไปปีนบนสะพานจริงๆ ด้วย!

ตอนเดินขึ้นไปก็มีคนนำกรุ๊ปคอยเล่าเรื่อง facts ที่น่าสนใจของ Sydney หลายเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อน รวมทั้งประวัติของ Harbour bridge… ใครมา Sydney ต้องมาลองดูให้ได้นะคะ ราคาสูงหน่อย (เพราะต้องมีจ่ายประกันอุบัติเหตุไว้ด้วย) แต่วิวและโครงสร้างสะพานสวยมาก คุ้มจริงๆ แถมได้ใบ Cer ด้วยเกร๋ๆ”

งานนี้ สาวแหวนดูเริงร่าท้าความสูงสุดๆ แต่พี่หนวดของเธอหน้าแดงเป็นลูกตำลึงสุกกันเลยทีเดียว แต่เพื่อความสุขของภริยาสุดที่รัก ต้องเต็มที่คร่า!

Cr. whanpavarisa