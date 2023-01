What’s new 2566 เปิดลิสต์ว่าที่ 15 สิ่งสุดฮอตแห่งปีใหม่นี้

เป็นธรรมเนียมของทุกปีที่จะมีการประกาศสีแห่งปีจาก Pantone ผู้ผลิตสีระดับโลก ว่าสีไหนจะมาแรงนำเทรนด์ที่สุด ซึ่งในปีนี้ตกเป็นของ สีม่วงแดง Viva Magenta รหัสสี 18-1750 ที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่ง กล้าหาญ เร้าใจ และสนุกสนาน ซึ่งโทนสีนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากสีแดงของแมลงโคชินีล สีย้อมธรรมชาติที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน และเป็นหนึ่งในสีที่มีราคาแพงที่สุด

ด้วยเทรนด์ที่มาแรงทั่วโลกสำหรับ “รถยนต์ไฟฟ้า” และบ้านเราก็ต้านกระแสนี้ไม่ไหว ทั้งด้านสถิติที่ทำยอดขายที่พุ่งขึ้นตลอด ด้วยราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนมองหาทางออกในการประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายด้วยการหันมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า แถมในปีที่ผ่านมาก็มีผู้เล่นหน้าใหม่เปิดตัวเข้าตลาดประเทศไทยอย่างฮือฮา อย่าง BYD, Tesla แถมส่งเสริมเทรนด์ให้มาแรงยิ่งขึ้นด้วยการสนับสนุนของรัฐบาล ช่วยให้ราคาย่อมเยาลง ขับเคลื่อนให้องค์ประกอบทั้งระบบเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งสถานีชาร์ตที่แพร่หลาย ศูนย์ซ่อมบำรุง และทีมช่างที่ชำนาญยิ่งขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจถ้าเราจะเห็นรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งครองถนนในอนาคตอีกไม่ไกลนี้

แม้ว่าทางการเมืองจะเป็นประเด็นร้อนแรง มีปัญหาถกเถียงไม่จบสิ้น ในแง่การใช้และกฎหมาย สำหรับนโยบาย “กัญชาเสรี” แต่ในด้านธุรกิจแล้ว แต่ละบริษัท สารพัดกิจการ เดินหน้าแบบไม่มีรีรอ ดึง “กัญชา-กัญชง” มาทำธุรกิจทั้งการออกสินค้าที่มีส่วนผสม คิดค้นนวัตกรรมทันสมัย จับมือกับสถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อนำมาต่อยอดคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไล่เรียงมาตั้งแต่บริษัทใหญ่ระดับมหาช น จนถึงร้านค้าผู้ประกอบการชุมชนแถวบ้าน

หลังจากโดนโรคเลื่อนมาจากปีก่อน “เอเชียนเกมส์” มหกรรมกีฬาแห่งเอเชียที่ห่างหายไป ก็จะกลับมาเปิดสนามในช่วงกลางปีนี้แทน ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน ช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ โดยหวังว่าสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศจีน จะดีขึ้นจนสามารถจัดการแข่งขันให้สำเร็จได้ โดยครั้งที่ 19 นี้ จะมีประเทศในโซนโอเชียเนีย อย่าง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะใกล้เคียง เข้าร่วมแข่งขันด้วยเป็นครั้งแรก ทั้งยังมีการแข่งขันใหม่ๆ อย่าง เกมส์อี-สปอร์ต และการเต้นเบรกแดนซ์

หลังจากเกิดช่องทางการลงทุนใหม่ๆ ที่หวือหวามาได้หลายปี ไม่ว่าจะเป็น การเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา การลงทุนใน NFT การซื้อขายเหรียญคริปโต ฯลฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมาต่างโดนข่าวในแง่ลบ และการล้มของผู้เล่นรายใหญ่ในแต่ละตลาด ที่ทำเอาทั้งระบบซวนเซไปด้วยกันทั้งหมด และน่าจะลากยาวต่อในปีนี้ การลงทุนในศักราชใหม่นี้ จึงเป็นช่วงกลับไปสู่จุดดั้งเดิม การลงทุนในแบบพื้นฐาน อย่าง ทองคำ, พันธบัตร, กองทุนที่มีความน่าเชื่อถือสูง แม้ผลตอบแทนอาจจะต่ำกว่าช่องทางลงทุนใหม่ๆ แต่เป็นคำตอบที่ผู้ลงทุนกำลังต้องการความมั่นคงและแน่นอน ท่ามกลางการผันผวนของเศรษฐกิจทั่วโลก

สานต่อกระแสของ TOP GUN ด้วยการที่หนังดังสไตล์บล็อกบาสเตอร์แบบในอดีต ทยอยกลับเข้าโรงภาพยนตร์ แซงหน้าพวกหนังกระแสฮิตในช่วงที่ผ่านมา ที่มักจะเป็นหนังซูเปอร์ฮีไร่ Sci-Fi เน้นฉาก CG สุดอลังแต่จับต้องไม่ได้จริง ในปีนี้พวกหนังภาคต่อในตำนาน ที่เต็มไปด้วยฉากตื่นเต้นเร้าใจและแอคชั่นมันของบรรดามูฟวี่สตาร์คนดัง ที่แม้จะแก่แต่เก๋าอยู่ อย่าง Mission Impossible ของ ทอม ครูซ ในภาค 7 กับชื่อ Dead Reckoning ตอนที่ 1, Fast & Furi0us ของ วิน ดีเซล ที่มาถึงภาค 10 แล้ว, คีอานู รีฟส์ กลับมาโชว์ความโหดใน John Wick ภาค 4 และการออกผจญภัยอีกครั้งของ แฮริสัน ฟอร์ด ใน Indiana Jones ภาคใหม่

ต้องเรียกได้ว่าเป็น Tiktok Effect ที่หลังจากแพลตฟอร์มอื่นๆ เห็นความสำเร็จของ tiktok ที่แพร่ไปทั่วโลก แบบใครก็ต้านไม่อยู่ เพราะตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคของคนรุ่นใหม่ สมาธิสั้นลง โฟกัสอะไรได้ไม่นาน และสนุกกับการไถผ่าน ดูไปเรื่อยๆ ดังนั้น คลิปวิดีโอสั้นๆ จึงตอบโจทย์ในการเสพย์สื่อ ทั้งยูทูบ เฟซบุ๊ก ไอจี รวมถึง ทวิตเตอร์ ก็เลยต่างมุ่งในการพัฒนาฟังกชั่นวิดีโอสั้นของตัวเองกันอย่างเต็มที่

ถูกเรียกขานว่าเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของ The Em District ย่านชอปปิ้งใหญ่ใจกลางสุขุมวิท ที่มี The Emporium ที่เน้นแนวคิดที่สุดแห่งความมีระดับ และ The Emquartier กับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เปิดให้บริการอยู่ก่อนแล้ว และในปลายปีหน้าจะถึงเวลาของ The Emsphere บนพื้นที่กว่า 200,000 ตารางเมตร ริมถนนสุขุมวิทติดกับอุทยานเบญจสิริ ภายใต้แนวคิด ศูนย์การค้าแห่งอนาคตที่ไม่เคยหลับใหล มีร้านค้าจากแบรนด์ดังทั่วโลก และโซน EM WONDER โซนแหล่งแฮงก์เอาชต์กลางคืน มีบีชคลับ บาร์ ไนท์คลับ เลาจ์ ตลอด 24 ชั่วโมง มี EMLIVE ฮอลล์ระดับ World Class Arena ความจุ 6,000 ที่นั่ง สำหรับการจัดคอนเสิร์ต อีเวนต์ นิทรรศการต่างๆ และเป็นที่ตั้งของ IKEA CITY STORE แห่งแรกของเมืองไทยและอาเซียน

สำหรับใครที่เบื่อในความเยอะของเฟซบุ๊ก ความไม่นิ่งของทวิตเตอร์ หรือความดรามาของไอจี และกำลังมองหาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใหม่ๆ แนะนำให้คุณทำความรู้จักับ LinkedIn คอมมูนิตีของคนมีความรู้ จากจุดเริ่มต้นที่เป็นศูนย์รวมที่คอนเนคด้านการทำงาน เป็นที่ HR ทุกแห่งต้องจับตามอง แหล่งรวมเรซูเม่ที่ดีที่สุด แต่ทุกวันนี้ได้กลายมาเป็นที่รวมทุกไลฟ์สไตล์ ไม่จำเพาะแต่เพียงเรื่องงาน หรือ HR ด้วยการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และน่าใช้งานขึ้น แถมยังคงจุดเด่นในการรวมบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ โปรไฟล์ดี มาแนะนำเรื่องราวดีๆ ส่งต่อกัน ทั้งยังมีเนื้อหาแนววิชาการ อย่าง บทความ บทวิจัย ให้ไปต่อยอดกันได้ด้วย

คนย่านสำโรง–มีนบุรี มีเฮ! จะได้เดินทางเข้าเมืองกันอย่างสะดวกสบาย กับการเปิดตัวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพู ซึ่งเป็นรถไฟรางเดียว โมโนเรล 2 สายแรกของไทย โดยสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) จะเปิดในช่วงเดือนมิถุนายน สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) จะเปิดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้

ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งดิจิตอลมาพักใหญ่ ไลฟ์สไตล์คนไทยเราที่คุ้นชินกับ มือถืออัจฉริยะ Smart Phone และโทรทัศน์อัจฉริยะ Smart TV กันมาหลายปี ตอนนี้ถึงคราวของ Smart Home บ้านอัจฉริยะที่รวมทุกอย่างของการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย มาไว้ด้วยกัน เชื่อมโยงด้วย IoT (internet of things) ให้คุณใช้เสียงสั่งงานเปิดปิดอุปกรณ์ต่างๆ ได้ สั่งเปิดแอร์ได้แม้ตัวจะอยู่นอกบ้าน รวมไปถึงมีโซลูชั่นประหยัดพลังงาน อย่าง การติดตั้งโซลาร์เซลล์ การหมุนวนพลังงานเพื่อการใช้อย่างคุ้มค่า นับเป็นคุณภาพดีๆ ของการใช้ชีวิตยุคใหม่

ปีนี้ วอลท์ ดิสนีย์ ก่อตั้งมาครบ 100 ปีแล้ว จากจุดเริ่มต้นการวาดการ์ตูนเคลื่อนไหว แตกแขนงออกเป็นหลายธุรกิจ ทั้งผลิตสินค้า สวนสนุก โรงแรม และทุกวันนี้ได้ก้าวมาเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการภาพยนตร์ เกินขอบเขตของการ์ตูนหรือแอนิเมชั่นไปไกล โดยในการฉลองครบ 1 ศตวรรษนี้ มีสินค้าลิมิเต็ดอิดิชั่น การนำผลงานยุคแรกๆ กลับมาฉายใหม่ และการตกแต่งดิสนีย์แลนด์ในธีม 100 years wonder มีทั้งนิทรรศกาล พาเหรด และโชว์ใหม่ๆ

ทุกวันนี้การที่คุณโทร.เข้าคอลเซ็นเตอร์ของบริษัทหรือแบรนด์ต่างๆ ต้องยุ่งยาก เสียเวลากับการต่อสาย หรือรอสายว่างของพนักงานนานเป็นสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมง ดังนั้น เพื่อให้การบริการที่รวมเร็วขึ้น และประหยัดงบในการจ้างคน หลายฝ่ายจึงเลือกใช้ AI ในการช่วยบริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น Chat Bot ทาง ตัวอักษร ไปจนถึงการสนทนาด้วยระบบอัตโนมัติทางโทรศัพท์ และล่าสุดกับ ChatGPT โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์สุดล้ำ ที่ได้รับการพัฒนาระบบ จนตอบโต้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ คิดว่าคุยกับมนุษย์คนหนึ่ง

โครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ใจกลางเมือง “One Bangkok” บนถนนพระราม 4 ที่ใช้งบลงทุนหลักแสนล้านบาท สร้างแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ที่มีบริการครบวงจร ทั้ง ห้าง อาคารสำนักงาน โรงแรม ที่อยู่อาศัย ซึ่งถูกออกแบบอย่างทันสมัย สวยงามด้านสถาปัตยกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและจัดทำในระบบ Smart City Living จะเริ่มเปิดปลายปีนี้ หากเสร็จครบสมบูรณ์ที่นี่จะมีตึก Signature Tower ความสูงกว่า 430 เมตร ซึ่งจะกลายเป็นตึกที่คว้าสถิติสูงที่สุดในเมืองไทยไปครอง

คำว่ากิโลในที่นี้ไม่ได้หมายถึง กิโลกรัม แต่คือ กิโลเมตร ดังนั้น อาหาร 0 กิโล จึงไม่ใช่อาหารไดเอท แบบ 0 แคลอรี่ แต่กลับหมายถึงเทรนด์อาหารในยุคใหม่นี้ ที่เน้นเรื่องความยั่งยืน ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริโภคอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น ลดการขนส่งอาหารต่างถิ่น ซึ่งจะช่วยประหยัดการใช้พลังงานได้มาก อย่างที่ปัจจุบันร้านอาหารระดับหรู รีสอร์ท โรงแรมดังต่างๆ ล้วนมีการปลูกสวนผัก การเลี้ยงไก่ ฯลฯ ทำให้มื้อที่เสิร์ฟเป็นอาหาร 0 กิโลเมตร ที่ไม่ต้องใช้การขนส่งมาจากไหนเลย