“บุลการี” จัดเต็มดอกไม้ไฟ 2 พันเมตร อลังการริมโค้งน้ำเจ้าพระยา

บุลการี (Bulgari) จัดงาน Bulgari Serpenti Light Up ฉลองเปิดไฟคริสต์มาส เซอร์เพนติ เนคเลซ ไลท์ สตรัคเจอร์ (Serpenti Necklace Light Structure) ติดตั้งแบบฟรีสแตน-ดิ้ง ด้วยขนาดสูง 18.5 เมตร สูงที่สุดเท่าที่แบรนด์เคยทำมา โดยได้แรงบันดาลใจจาก เซอร์เพนติ เนคเลซ (Serpenti Necklace) สร้อยคองูอันเป็นไอคอนิกของบุลการี ซึ่งได้จัดงานฉลองอย่างเป็นทางการ โดยมีเหล่าเซเลบริตี-ศิลปิน นักแสดงระดับท็อป นำโดย ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ ในฐานะ Friend of The House บุลการี เซาต์เอเชีย-แปซิฟิก พร้อมแขกพิเศษจากเกาหลี ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุด อย่าง มาร์ค ต้วน (Mark Tuan) และเซเลบริตีคนดังมากมาย อาทิ ชฎาทิพ จูตระกูล, สุรีย์ รัตนหิรัญญา, ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก, มาร์ค ธาวิน, เอกภัทร พรประภา, ศุภวดี ศรีบุญรัตนชัย, ณหทัย ณ นคร, เปรม โรจน์สุระสกุล, ฌานิกา อรุณวุฒิวงศ์ และเฉาเฟยเฟย ตลอดจนนักแสดงคับคั่ง อาทิ เก้า-สุภัสสรา ธนชาต, มิน-พีชญา วัฒนามนตรี, พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร, สกาย-วงศ์รวี นทีธร, เต-ตะวัน วิหครัตน์, นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ, บิว-จักรพันธ์ พุทธา, เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, เจษ-เจษฎ์พิพัฒน์ ติละพรพัฒน์, อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์, มิว-ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ มาร่วมงาน ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

พิธีเปิดจัดในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟตระการตา ไม่ว่าจะเป็นการแสดงดอกไม้ไฟตลอดริมโค้งน้ำเจ้าพระยา รัศมียาวกว่า 2,000 เมตร เป็นเวลากว่า 3 นาที ซึ่งเป็นการแสดงดอกไม้ไฟที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยมี ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงไฟเลเซอร์ การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย ตั้งแต่วันนี้-2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม