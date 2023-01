ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ AA Visiting School Bangkok 2022

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ให้เกียรติมาร่วมงาน โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ AA Visiting School Bangkok 2022 เพื่อส่งเสริมผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบตามแนวคิดแบบเชิงวิพากษ์และเชิงบูรณาการในบริบทของสถาปัตยกรรมกรุงเทพฯ โดยมี คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์, มณเฑียร ตันตกิตติ์, ม.ล. จิตตวดี จิตรพงศ์, สุพิชญา รักปัญญา, แกรนท์ ฮีลลี่ และปิแอร์ อังเดร เพเลเทียร์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ (Architectural Association School of Architecture Visiting School)



***

มร.เฟลิเป เด ลา โมเรนา กาซาโด เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย ร่วมให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลประกาศนียบัตรให้กับห้องอาหารอูโนมาส ที่เป็นแบบอย่างของอาหารสเปน ที่ใช้วัตถุดิบ และการปรุงแต่งตามต้นตำรับอาหารสเปน จากองค์กรของกระทรวงอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการค้าของสเปน (ICEX Spain Trade and Investment and Restaurants From Spain Certify That The Restaurant) แก่ มร. โรเบิร์ต เมาเรอร์ เลิฟเลอร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการ–กลุ่มโรงแรมใน กรุงเทพฯ และลาว และผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี มร. แอนเดรีย มอนเตล่า หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ มร. นิโคลัส ลอโร ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องอาหารอูโนมาส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์



***

ชาวเน็ตแอบส่องไอจีช่วงนี้ทำไมเห็น เต้ กันตนา เอาใจกับ แจ็คสัน หวัง รัวๆๆๆ ไล่ตั้งแต่ ไปชมคอนเสิร์ตแบบ VVIP เกาะติดขอบหน้าเวที ตามด้วย After Party ก่อนจะไปทานอาหารกลางวันร้านหรู ที่สิงคโปร์ แถมยังมีมอบของขวัญคริสมาสต์ให้อีกด้วย ... Exclusive ขนาดนี้ หรือว่า เราจะได้เห็น แจ็คสัน หวัง ในบิ๊กโปรเจ็คของชีเต้ ต้องรอลุ้นกัน ???