จับตาความล่ำของ “ปราบ บูลกุล”

ทายาทรุ่นใหม่แห่งฟาร์มโชคชัย ลูกชายวัยรุ่นของ

ดูจากกล้ามของน้องปราบแล้ว อุ่ย! ตกใจ อะไรนี่ จากหนุ่มน้อยบอบบาง กำลังจะเข้าสู่วงการหนุ่มกล้ามปูซะแล้วกระมัง เพราะดูจากหุ่นแล้ว ต้องเพ่งมองอีกทีว่าใช่ น้องปราบรึป่าว ทำไมดูฟิตแอนด์เฟิร์มขนาดนี้ แต่ก็ยืนยันได้จากที่ คุณพ่อโชคโพสต์ไว้ว่า

“ช่วงวันหยุดครับ ดีใจลูกชายกลับมาบ้านเลยไป workout กันหน่อย…พอลูกชายเรียนอยู่ต่างประเทศ ตั้งใจว่าต้องเจอกันทุก 6 เดือนเพื่อ keep that bonding and relationship between father & son และก็ update สถานการณ์ชีวิตเผื่อจะให้ข้อแนะนำลูกได้บ้าง”

“วิธีของผมจะไม่ใช้คำว่า “สอน” หากเราจะเป็น “เพื่อน” กับลูก ผมจะหาโอกาสในช่วงของการทำกิจกรรมร่วมกัน ในบทสนทนาก็จะสอดแทรก “ข้อแนะนำจากประสบการณ์” มากกว่า เราเชื่อว่าเขาจะบันทึกเอาไว้แล้วจะเอากลับมาคิดเองในวันหลัง”

…โบราณสอนว่า พ่อแม่เปรียบเสมือนครู แต่ผมว่าสมัยนี้พ่อแม่ต้องเป็นเพื่อนลูกมากกว่า ลูกก็จะ 18 แล้ว พ่อก็ได้แต่มองเห็นตัวเลข 80 อยู่ข้างหน้า…ไม่ได้! พ่อแม่เราต้องทำตัวให้ฟิตเพื่อจะอยู่เป็นเพื่อนลูกไปอีกนานๆ (ความฟิตของพ่อ)

กินให้น้อย เล่นให้เยอะ นอนให้พอ น้ำไม่ขาด ขำให้ลั่น ช่างหัวมัน…ให้ปี 2023 เป็นปีของสุขภาพ!

Cr. choak_bulakul