สัมผัสประสบการณ์ซูเปอร์ลักชัวรี่ ที่บ้านอิสสระ บางนา

ปลาทู – ดิฐวัฒน์ อิสสระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสร้างสรรค์สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จัดงาน “Open The New Legacy” เปิดชมบ้านตัวอย่างหลังใหม่ตกแต่งในสไตล์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความทรงจำ ความภาคภูมิใจ ในทุก Moment ต่างๆ ของครอบครัว ผ่านการตกแต่งในแต่ละชั้น สร้างอารมณ์ ความรู้สึก ที่แตกต่างกัน ภายใต้ Motto “We never remember Days, We remember Moments” ด้วยผลงานการดีไซน์ของ Studio Freehand โดยงานนี้ได้น้องสาวอย่าง ปลาเข็ม – กรัชเพชร อิสสระ รับหน้าที่ชวนเพื่อนเหล่าบรรดาเซเลปบริตี้และแขกคนพิเศษเข้าร่วมงาน อาทิ พก – ประธานวงศ์ พระประภา,นาม – ปรมา ไรวา กฤษฎิ์ สุนทรภูษิต, คุณชายน้อง-ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล, คุณหญิงแม้น-ม.ร.ว.แม้นนฤมาส ยุคล – ซัน-ต่อสวัสดิ์ สวัสดิ์-ชูโต, ปุณณ์-จันทรัศมี ชัยปาณี,แบงค์-ศรัณย์ ชัยปาณี,ไข่หวาน-สาธิตา จิรพัฒนกุล,พลพัฒ – สีวิกา กรรณสูต, สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ และ กฤตธี จินดาศิลป์

โดยการจัดงานในครั้งนี้บ้านอิสสระ บางนา ได้ร่วมกับ เบนท์ลีย์ แบงค็อก โดย บริษัท เอเอเอส ออโต้เซอร์วิส จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เบนท์ลีย์ อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย นำรถหรู 2 รุ่นใหม่ล่าสุด เบนเทก้า ไฮบริด (New Bentayga Hybrid) และ ฟลายอิ้ง สเปอร์ ไฮบริด (New Flying Spur Hybrid) มาจัด Test drive ให้กับลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ ได้เปิดประสบการณ์ทดสอบสมรรถภาพอัครยนตกรรมไฮบริดที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดในยุคนี้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม DIY ร้อยสร้อยข้อมือหินมงคลเสริมบารมี กิจกรมม Photo Booth ถ่ายภาพกับห้องตกแต่งใหม่ในมุมต่างๆภายในบ้าน ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง ปิดท้ายด้วยโชว์มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง โต๋ – ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร พร้อมเปียโนคู่ใจมาขับกล่อมมอบบทเพลงสุดน่ารักอบอุ่นให้แฟนๆ ได้ร้องและเต้นตามกันอย่างสนุกสนานในบรรยากาศเป็นกันเองที่สุดแสนประทับใจ

สำหรับโครงการ “บ้านอิสสระ บางนา” เป็นโครงการบ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ ตั้งอยู่บริเวณถนนบางนา-ตราด กม.8 บนที่ดินประมาณ 24ไร่ พื้นที่ดินขนาด 100 - 238 ตารางวา มีจำนวนเพียง 44 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 380 – 800 ตารางเมตร พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งคลับเฮาส์ ฟิตเนส Amphitheater สระว่ายน้ำระบบเกลือ ระบบไฟฟ้าใต้ดิน โอบล้อมด้วยความเขียวขจีของสวน

ผู้สนใจร่วมสัมผัสประสบการณ์บ้านหรู Open The New Legacy พร้อมชมบ้านตัวอย่างดีไซน์ใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของทุกคนในครอบครัว ในราคา 159 ล้านบาท* วันนี้จองบ้านทุกหลังรับโปรโมชั่นพิเศษ ซื้อบ้านพร้อมรับรถ Bentley รุ่นใหม่ล่าสุด New Flying Spur Hybrid มูลค่า 14.4 ล้านบาท* พร้อมรับบัตรกำนัลแพคเกจที่พักสุดหรู Mama Penthouse @ Baba Beach Club Huahin (3 วัน 2 คืน) มูลค่า 200,000 บาท*