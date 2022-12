เนรมิตคืนสุดพิเศษดื่มด่ำความงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยารูปแบบใหม่

ให้ค่ำคืนนี้เป็นคืนพิเศษที่น่าประทับใจส่งท้ายปี ด้วยกิจกรรม “Chang Cold Brew Cool Club” The New Experience of Chill ที่จะมาเปิดประสบการณ์ความชิลเหนือระดับรูปแบบใหม่ ที่จะเนรมิตค่ำคืนที่แสนประทับใจไปกับ 2 รูปแบบความชิลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่จะพาคุณล่องเรือสุดหรู Saffron Luxurious Cruise by Banyan Tree ไปดื่มด่ำความงดงามของทัศนียภาพอันตระการตาริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมอิ่มอร่อยไปกับดินเนอร์สุดพิเศษจากร้าน Hyde & Seek รวมทั้งส่งท้ายความสนุกแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับ Private Party บนชั้นดาดฟ้าของ Bang Rak Riverview Rooftop กับศิลปินชื่อดังระดับประเทศที่หมุนเวียนมาสร้างความบันเทิงให้กับทุกท่าน โดยในวันเปิดกิจกรรม “Chang Cold Brew Cool Club” The New Experience of Chill เหล่าเซเลบและดารายอดนิยมมาร่วมเฉลิมฉลองความพิเศษในค่ำคืนนี้ ประกอบด้วย “ป๊อป วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ” “บอย ปกรณ์” ที่ควงคู่มากับ “เฟย์ พรปวีณ์” “คริส พีรวัส” “เต ตะวัน” และ “เฟย ภัทร” ฯลฯ

เริ่มต้นการเดินทางสู่ค่ำคืนสุดพิเศษที่ Bang Rak Riverview ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกบนดาดฟ้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเครื่องดื่มสุดชิลจาก Chang Cold Brew ก่อนจะขึ้นเรือ Saffron Luxurious Cruise by Banyan Tree พาคุณล่องไปชมความสวยงามและดื่มด่ำกับทัศนียภาพของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน พร้อมบันทึกภาพความงามและซึมซับวัฒนธรรมอันล้ำค่าของสถานที่สำคัญๆ ริมฝั่งน้ำ อย่างวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวราราม วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน รวมทั้งสะพานพระราม 8 ไอคอนสยาม ฯลฯ พร้อมลิ้มรสดินเนอร์มื้อพิเศษจากร้าน Hyde & Seek รวมทั้งของหวานแสนพิเศษจากเชฟอั้ม พีชญา สุขวิบูลย์ จากร้าน Flat Marble และยังขึ้นมาดื่มด่ำวิวสวยแบบ 360 องศา บน “Moon Deck” ชั้นดาดฟ้าเรือเติมเต็มโมเมนต์ให้ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่แสนพิเศษ

ความชิลเหนือระดับจาก “Chang Cold Brew Cool Club” ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น หลังจากเรือเทียบท่า ณ Bang Rak Riverview ทุกคนยังได้สนุกกันต่อกับ Private Party บนชั้นดาดฟ้า ที่มีเครื่องดื่มชิลๆ เสิร์ฟแบบ Free Flow พร้อมด้วยไลน์อัพศิลปินชั้นนำมากมายที่หมุนเวียนมาสร้างความสนุกและความประทับใจ