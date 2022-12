กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ ร่วมฉลองเปิดแคมเปญ Sulwhasoo Rebloom

พบการเดินทางไม่มีที่สิ้นสุดจาก “รุ่นสู่รุ่น” กับก้าวแรกของโซลวาซูในปี 1930 สู่ก้าวใหม่ปี 2023 พร้อมชวนคนดังบอกเล่าความประทับใจของ First Care Activating เซรั่มในตำนาน ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่น LIMITED EDITION

“2023 SULWHASOO FIRST CARE ACTVATING SERUM LUNAR NEW YEAR COLLECTION”

สะท้อนความงามของ “มินฮวา” ศิลปะพื้นบ้านดั้งเดิมเกาหลี ด้วยลวดลาย “กระต่ายคู่ตัวกลมคล้ายพระจันทร์” เคียงคู่กันใต้ต้นพลัมที่ผลิดอกบานสะพรั่งในฤดูหนาว นำพาความรุ่งเรืองและความสุขสู่ทุกคน

นำโดย จอง โฮ ชอย และ หฤดี วรวงศ์พิสุทธิ์ ผู้บริหารระดับสูงแห่ง บริษัท อมอร์ แปซิฟิค (ประเทศไทย) ผู้ดูแลแบรนด์โซลวาซู (SULWHASOO) จัดงานส่งท้ายปีต้อนรับศักราชใหม่ 2023 ฉลองความสำเร็จของแบรนด์ผ่านแคมเปญ “Sulwhasoo Rebloom” เล่าเรื่องราวอันเป็นจุดกำเนิดและตัวตนอันเป็นเอกลักษณ์ของ โซลวาซู พร้อมเปิดตัว Friend of Sulwhasoo นักแสดงหนุ่มหล่อชื่อดัง "กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์" แนะนำผลิตภัณฑ์รุ่น LIMITED EDITION “2023 SULWHASOO FIRST CARE ACTVATING SERUM LUNAR NEW YEAR COLLECTION” เซรั่มอันเป็นตํานาน โดยมีเซเลบริตี้หนุ่มสาวผิวสวยมากมาย อาทิ กรองกาญจน์ ชมะนันทน์, ศุภมาส ลักษณวิศิษฏ์, ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล, ปัทมวดี เสนาณรงค์, สุริยน ศรีอรทัยกุล, ชุติมา ทีปะนาถ, นาขวัญ รายนานนท์, ปุญญพัฒน์ ถนอมกุล, นุชนาถ ระวีแสงสูรย์, ณิชชา บุณยากร, พญ.พลอยลดา ธนาไพศาลวรกุล, รัณอิท โสมศุภผล, วรวุฒิ โตวิรัตน์, ฐิติพงศ์ ล้อประเสริฐ ฯลฯ ร่วมงานด้วย ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน