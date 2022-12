สุขสันต์วันหยุดและส่งต่อคำอวยพรอันอบอุ่นจาก มงต์บลองค์

เมื่อภูเขาสูงตระหง่านคือแรงบันดาลใจ ของขวัญภายใต้แบรนด์ Montblanc (มงต์บลองค์) นั้นผลิตขึ้นด้วยทักษะฝีมือและการออกแบบที่หรูหรา เครื่องหนัง เครื่องเขียน นาฬิกา น้ำหอม ผลิตภัณฑ์ที่ทั้งเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกและใช้งานได้จริง ของขวัญแต่ละชิ้นได้รับการคัดสรรมาเป็นพิเศษเพื่อเป็นตัวแทนคำขอบคุณจากใจสำหรับผู้ที่สร้างตำนาน หรือเป็นทั้งสัญลักษณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ ได้ดำเนินรอยตามด้วยความหลงใหลในสิ่งที่ทำอย่างมีเป้าหมาย

ผลงานเครื่องหนังในรุ่น Meisterstück Scenic Capsule นำเสนอทิวทัศน์ภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว ยอดภูเขาสีขาวตัดกับพื้นหลังท้องฟ้าสีคราม กลุ่มนักเล่นสกีกำลังไถลลงมาตามทางลงหรือกระโจนตัวเองเข้าไปในอากาศ รูปร่างและการใช้งานที่แตกต่างกันในคอลเล็กชั่นเครื่องหนังสุดหรูหรา ได้แก่ กระเป๋าใส่บัตร กระเป๋าใส่เครื่องเขียน กระเป๋าใส่โทรศัพท์แบบสวมใส่ได้ และกระเป๋าใส่กุญแจ แคปซูลคอลเล็กชั่นนี้จะวางจำหน่ายในร้านมงต์บลองค์ บูธีค ช่วงเทศกาลวันหยุด

กระเป๋าสะพายหนัง Meisterstück Selection Soft Backpack พร้อมเป็นเพื่อนคู่หูสำหรับการออกเดินทางในชีวิตประจำวัน ตัดเย็บจากหนังสัมผัสนุ่มพร้อมส่วนประกอบเหมาะต่อการใช้งาน เช่น ช่องใส่เพื่อจัดระเบียบสิ่งของในส่วนด้านหน้าของกระเป๋า

ส่วนของกระเป๋าใส่เอกสาร Meisterstück Selection Soft Document Case ถือเป็นชิ้นงานที่มากด้วยความหรูหราและทันสมัย เหมาะสำหรับการทำงานและธุรกิจ

รายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในการออกแบบ กระเป๋าสตางค์และกระเป๋าเก็บบัตร Meisterstück Pocket 6CC และ Meisterstück Wallet 10CC ก็เป็นอีกไอเทมสำคัญสำหรับของขวัญในช่วงเทศกาลนี้

ไม่มีสิ่งใดที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครมากไปกว่าลายมือของแต่ละคน ลายมือที่เขียนด้วยปากกาบนกระดาษ ผ่านรูปแบบปากกาที่งดงามและพื้นผิวเรซิ่นสีดำเงา ปากกา Meisterstück Classique Fountain Pen จึงเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมการเขียน ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการสื่อถึงตัวตน ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ เหมาะสมอย่างยิ่งกับการเป็นของขวัญที่ชวนเซอร์ไพร์สและน่ายินดีให้กับคนหลายต่อหลายรุ่น

ปากกาหมึกซึม 146 Meisterstück “Glacier” Solitaire M Fountain Pen สร้างขึ้นเพื่อยกย่องความงามตามธรรมชาติของธารน้ำแข็งที่อยู่รอบเทือกเขามงต์บลองค์ ส่วนของฝาและด้ามจับมีการแกะสลักเป็นเส้นเรขาคณิตตามการหักเหของแสง เคลือบด้วยแลคเกอร์โปร่งแสงสีน้ำเงิน เข้ากับส่วนที่เคลือบด้วยทองคำขาว

สำหรับปากกาลูกลื่นมงต์บลองค์ StarWalker Precious Resin Ballpoint Pen สื่อถึงความมหัศจรรย์ของการสำรวจอวกาศและการเดินท่ามกลางดวงดาว ด้วยวัสดุ เรซิ่นสีดำของเครื่องเขียนที่ชวนให้นึกถึงความมืดมิดอันกว้างใหญ่ของอวกาศ และรูปทรงกลมโปร่งแสงที่อยู่ใต้สัญลักษณ์มงต์บลองค์เปรียบเหมือนโลกที่โผล่ขึ้นมาเหนือขอบฟ้าเมื่อมองจากดวงจันทร์ ปากกาลูกลื่น Montblanc StarWalker รุ่น BlackCosmos โดดเด่นด้วยพื้นผิวสีดำเข้มซึ่งชวนให้นึกถึงพื้นผิวหินของดาวเคราะห์ที่ยังไม่ถูกค้นพบในความมืดมิดของจักรวาล

ปากกาหมึกซึมสีงาช้างรุ่นพิเศษ Montblanc Heritage Rouge et Noir Baby Special Edition มีขนาดเล็กกะทัดรัด เป็นการกลับมาหวนถึงสไตล์ของปากกา Montblanc Baby ที่ผลิตขึ้นในช่วงปี 1910 และ 1920 ซึ่งเป็นอุปกรณ์การเขียนที่เล็กที่สุดในยุคนั้น เมื่อผู้สร้างสรรค์จากมงต์บลองค์ได้พัฒนาวัฒนธรรมการเขียนด้วยปากกาแบบพกพาที่กลายมาเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปากการุ่นนี้เป็นหนึ่งในสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินทาง

การออกสำรวจ การค้นพบ การเชื่อมต่อ นวัตกรรม เป็นเครื่องประดับอย่าง “นาฬิกา” เสมอที่อยู่ภายใต้ทุกความหลงใหลและทุกวิถีชีวิตสำหรับเหล่านักผจญภัยผู้กล้าหาญ นาฬิกา Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date คือนาฬิกาดำน้ำเรือนแรกจากมงต์บลองค์ที่ได้รับการรับรอง ด้วยหน้าปัดรูปผลึกน้ำแข็ง ให้ความรู้สึกเสมือนดำดิ่งผ่านผิวน้ำแข็งสู่ธารน้ำแข็งเบื้องล่าง ตัวเรือนวัสดุโลหะสเตนเลสและหน้าปัดสีน้ำเงิน มาพร้อมกับสายนาฬิกาสเตนเลสรูปตัววีที่สามารถเปลี่ยนสายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

การผลิตนาฬิกาสำหรับผู้ที่ใจเต็มไปด้วยความกล้าหาญ นาฬิกามงต์บลองค์ Montblanc 1858 Geosphere Chronograph 0 Oxygen LE1786 สร้างขึ้นเพื่อการสำรวจภูเขา ล่าสุดนักปีนเขา ไซมอน เมสเนอร์ (Simon Messner) เลือกสวมใส่เพื่อขึ้นสู่ยอดเขามงต์บลองค์ ส่วนประกอบทั้งหมดของกลไกการเคลื่อนไหวรับประกันเรื่องความทนทานและการบอกเวลาที่แม่นยำมากขึ้น

จำนวนจำกัดเพียง 1786 เรือน ตัวเลขที่นำมาจากวันที่ฌาคส์ บัลมาต์ (Jacques Balmat) ได้ขึ้นพิชิตยอดเขามงต์บลองค์เป็นคนแรก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 1786 ส่วนของนาฬิกาประดับด้วยหน้าปัดลายธารน้ำแข็งสีน้ำเงินและสายหนังลูกวัว Sfumato สีน้ำเงินเย็บตะเข็บสีเบจ

สำหรับเฉดสีฟ้าที่ชวนให้นึกถึงธารน้ำแข็งแห่งมงต์บลองค์ในยามพลบค่ำ ช่วงเวลาที่พระจันทร์ขึ้นและดวงดาวเริ่มส่องแสง หน้าปัดของนาฬิกา Montblanc Star Legacy Automatic Date ประดับด้วยเข็มเคลือบโรสโกลด์ซึ่งตัดกับ ลวดลายธารน้ำแข็งสีฟ้าสะดุดตา สัญลักษณ์มงต์บลองค์ที่ปรากฏบนเข็มวินาทีและบนหน้าปัดส่วนเหนือวันที่ทำให้ทั้งสองสัญลักษณ์จะมาบรรจบกันทุกหนึ่งนาที

ในโลกที่เชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลา สมาร์ทวอทช์ Summit 3 สื่อถึงถึงความหรูหราด้วยตัวเรือนที่ผลิตจากวัสดุไทเทเนียมขัดมือ หน้าปัดนาฬิกาเต็มไปด้วยรายละเอียดที่ปรับแต่งได้ เข้ากันลงตัวกับสายรัดข้อมือหนังลูกวัวอิตาลีและยางแฮนด์เมดระดับพรีเมียม

สมาร์ทวอทช์ Summit 3 นำระบบปฏิบัติการ Wear OS 3 ล่าสุดโดย Google และแอปพลิเคชันที่คัดเลือกมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการใช้งานจริงของผู้สวมใส่ นอกจากนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลวันหยุด หน้าปัดนาฬิกาแบบวินเทอร์ดูสนุกสนานนี้จะเผยแพร่ให้ใช้งานบน Google Play Store เพื่อเป็นของขวัญสำหรับดาวน์โหลดบนสมาร์ทวอทช์ Summit 3 โดยเฉพาะ

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, Wear OS by Google, Google Maps, Google Pay และเครื่องหมายอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC Wear OS by Google ใช้งานได้กับโทรศัพท์ที่ใช้ Android™ เวอร์ชันล่าสุด (ไม่รวมรุ่น Go และโทรศัพท์ที่ไม่มี Google Play Store) หรือ iOS คุณสมบัติที่รองรับอาจแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์มและประเทศ ความเข้ากันได้อาจเปลี่ยนแปลงได้

กลิ่นที่เข้ากับความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ น้ำหอม Montblanc Explorer Eau de Parfum แสดงออกถึงจิตวิญญาณของการผจญภัยและสภาพแวดล้อมของเหล่านักสำรวจที่กล้าหาญ การเดินทางพร้อมกลิ่นหอมจะพานักสำรวจไปผจญภัยเพื่อค้นหาส่วนผสมและกระบวนการการผลิต จากแอฟริกาใต้ถึงเฮติจากอิตาลีถึงอินโดนีเซีย ปลอกวัสดุหนังห่อหุ้มขวดพิมพ์ด้วยลวดลาย Saffiano อันสง่างามและตกแต่งด้วยสัญลักษณ์มงต์บลองค์