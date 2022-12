ผิวสวยสุขภาพดี ด้วยชุดของขวัญสุดน่ารัก ในแพ็คเกจลิมิเต็ดจาก "ฟิโลโซฟี"

ชุดของขวัญ Amazing grace ที่จะมาเติมความหอมให้ผิว มาพร้อมกับกลิ่นหอมหวาน สะอาดนุ่มนวล จากเกรปฟรุ๊ต ดอกฟรีเซีย และมัสก์ พร้อมช่วยกระชับและเติมความชุ่มชื้นให้ผิว เพื่อผิวหอมนุ่มทั่วร่างกาย ชุดของขวัญ Amazing grace นี้ ประกอบไปด้วย ครีมอาบน้ำกลิ่น Amazing grace บอดี้โลชั่นขนาด 240 มล. และน้ำหอม Amazing grace ETD ขนาด 60 มล. ราคา 3,000 บาท

ชุดของขวัญ Amazing Grace Bergamot ที่จะมาเติมความหอมให้ผิว มาพร้อมกับกลิ่นหอมหวานจากเบอร์กามอต จัสมินและมัสก์ พร้อมช่วยกระชับและเติมความชุ่มชื้นให้ผิว เพื่อผิวหอมนุ่มทั่วร่างกาย ในชุดของขวัญ Amazing grace bergamot ประกอบไปด้วย ครีมอาบน้ำกลิ่น Amazing grace bergamot บอดี้โลชั่นขนาด 240 มล. และน้ำหอม Amazing Grace Bergamot EDT ขนาด 60 มล. ขนาด 3,000 บาท

ชุดของขวัญ Amazing grace Travel Set ประกอบไปด้วย Amazing Grace Shampoo, Bath & Shower Gel ขนาด 30 มล. และ Amazing Grace firming body Emulsion ขนาด 30 มล. แชมพู เจลอาบน้ำ Bath & Shower gel ที่ได้รับรางวัล ด้วยกลิ่นที่หอมสะอาดและเผยความสวยงามของหญิงสาวจากน้ำหอมกลิ่นที่ขายดีที่สุดของเราอย่างกลิ่น Amazing grace และยังทำให้ผิวรู้สึกชุ่มชื้น และบำรุงผมให้รู้สึกสะอาดและนุ่มลื่น กลิ่นสัมผัสด้วย มะกรูด และกลิ่นหอมสะอาดดอกมูเกต์และมัสก์ Amazing Grace Firming Body Emulsion อิมัลชั่นกระชับผิว ให้ความชุ่มชื่นกับผิวกายได้เป็นอย่างดี เป็นบอดี้โลชั่นกลิ่นยอดนิยมสำหรับผิวแห้ง ผิวที่มีความหย่อนคล้อย รวมทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระและส่วนผสมที่ช่วยกระชับผิวให้ผิวรู้สึกกระชับมากยิ่งขึ้น ด้วยกลิ่นที่หอมสะอาดและเผยความงามของหญิงสาวจากน้ำหอมกลิ่นที่ขายดีที่สุดของเราอย่างกลิ่น Amazing grace ประกอบด้วยกลิ่นสัมผัสอย่าง มะกรูด ดอกมูเกต์และมัสก์ อุดมไปด้วยเชียบัตเตอร์และน้ำมันจากธรรมชาติ เช่น มะกอกและแมคคาเดเมีย ชุดของขวัญ Amazing grace Travel Set ราคา 700 บาท

Purity Made Simple One-Step Facial Cleanser คลีนเซอร์ทำความสะอาดผิวในขั้นตอนเดียว ช่วยทำความสะอาด ขจัดคราบเครื่องสำอางค์อย่างอ่อนโยน อีกทั้งช่วยเตรียมผิว ปรับสมดุลมอบความชุ่มชื้น ช่วยขจัดมลพิษที่ทำร้ายผิว อุดมไปด้วยสารสกัดจากน้ำมันเมล็ดมีโดว์โฟม กลายมาเป็นคลีนเซอร์ระดับตำนานที่ช่วยให้ผิวคงความสมดุล ไม่ทำลายความชุ่มชื้นบนผิว พร้อมคืนความชุ่มชื้น โดยไม่ทิ้งความเหนอะหนะ Purity made simple cleanser ขนาด 90 มล. ราคา 750 บาท

ชุดของขวัญไอคอนิกของ Philosophy ไซส์มินิ ที่รวบรวมสินค้าที่เป็นที่ชื่นชอบของแฟน Philosophy ไว้ด้วยกันในชุดของขวัญสุดพิเศษชุดนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย Purity Made Simple One-Step Facial Cleanser ขนาด 90 มล. Fresh Cream Body Lotion ขนาด 90 มล. Amazing grace EDT ขนาด 15 มล. และ Hope in Jar Moisturizer ขนาด 7 มล. ราคา 700 บาท

ชุดของขวัญที่จะมาปรนนิบัติผิวให้สะอาด กระจ่างใส เนียนนุ่มดุจหิมะ ด้วยแชมพู เจลอาบน้ำ และบับเบิลบาธ แบบ 3-in-1 ในขวดเดียวกลิ่นหอมละมุนจากมวลดอกไม้ ให้กระจ่างใส เนียนนุ่มดุจหิมะ พร้อมเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวดูใสเปล่งปลั่งจากโลชั่นเนื้อเข้มข้น ชุดของขวัญ ประกอบไปด้วย Philosophy Snow Angel Shampoo, Shower Gel & Bubble bath และ Philosophy Snow Angel Body Lotion เซ็ตของขวัญ Snow Angel Cleanse & Moisturize Set ขนาด 240 มล. ราคา 2,300 บาท

แชมพูกลิ่นหอมยอดนิยมของทางแบรนด์ เจลอาบน้ำ & โฟมอาบน้ำ bubble bath ที่ใช้ทำความสะอาดได้ตั้งแต่หัวจรดเท้า โดยทาครีมอาบน้ำลงบนร่างกายที่เปียกหมาดๆ หรือบนหนังศีรษะ สระและล้างออก ใช้ซ้ำได้หากต้องการ หากใช้เป็น Bubble bath ให้พรมลงบนน้ำปริมาณพอเหมาะ Snow Angel Shower Gel ขนาด 90 มล. ราคา 900 บาท

ปรนนิบัติผิวให้หอมสะอาดด้วยครีมอาบน้ำ ที่มาพร้อมความสดชื่น สดใส ตั้งแต่เช้าจรดเย็นด้วย Showel Gel ที่เป็นได้ทั้งครีมอาบน้ำ แชมพู และโฟมอาบน้ำเนื้อเนียนละเอียดแบบ 3-in-1 ในขวดเดียว ซึ่งปีนี้ฟิโลโซฟีได้ยกทัพความหอมสะอาดมาให้เลือกสรรกันหลากกลิ่นหลากสไตล์ ไม่ว่าจะเป็น Snow angel และ Skatting in the snow กลิ่นหอมละมุนจากมวลดอกไม้ที่มอบความกระจ่างใส เนียนนุ่มดุจหิมะให้กับผิว กลิ่น Candy Cane ที่มอบความรู้สึกสดชื่นรื่นเริงทุกครั้งหลังอาบน้ำด้วยกลิ่นหอมสดชื่นจากเปปเปอร์มิ้นต์ กลิ่น Under The Mistletoe หอมหวานแสนน่ารัก มาพร้อมชิมเมอร์เนื้อละเอียด ที่ปรนนิบัติให้ผิวทั้งเนียนนุ่มและเปล่งประกาย และกลิ่นอบเชยอย่าง Cinnamon sugared apple ที่มอบกลิ่นอันหอมหวานนุ่มนวลอบอวลไปทั่วทั้งตัว Philosophy Shower Gel ขนาด 480 มล. ราคา 1,150 บาท