“Citizen of Love by Siam Piwat” ชวนมอบโอกาสทางการศึกษา ให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

สำหรับโครงการ “Citizen of Love by Siam Piwat” กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของสยามพิวรรธน์ที่เดินหน้าสานต่อปณิธานการขับเคลื่อนธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับผู้คน ชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการมอบโอกาส และ สร้างความเท่าเทียมให้กับผู้คนทุกกลุ่มในสังคม อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศชาติสืบต่อไป ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมกันของการศึกษาไทย โดยปัจจุบันเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารยังมีความขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การเรียนการสอนไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ จึงชวนคนไทยร่วมสร้างโอกาส ส่งต่อรอยยิ้มมอบความสุข ด้วยการนำเครื่องเขียน หรืออุปกรณ์การเรียนที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือจะเลือกซื้อชุดของขวัญอุปกรณ์การเรียนในร้าน Loft ที่จัดเตรียมไว้ให้มาร่วมส่งมอบลงกล่อง Gifts for Them ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 จากนั้นสยามพิวรรธน์จะร่วมสมทบทุนซื้อชุดเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น และนำของขวัญชุดเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนที่ได้รับจากการร่วมโครงการทั้งหมด ส่งมอบให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั้งสิ้น 220 แห่ง ทั่วประเทศ จำนวนนักเรียน 26,577 คน ต่อไป

