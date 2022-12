รมย์รวินท์ คลินิก ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Aesthetics เมืองไทย คว้า 2 รางวัล จาก Allergan 2022

Romrawin Clinic (รมย์รวินท์ คลินิก) ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมการประกาศผลรางวัลในงาน Allergan Aesthetics: The Future of Aesthetics ในคอนเซ็ปต์ Beyond the Future สุดล้ำ!!! นำทุกเทรนด์ความงามแห่งอนาคต นำโดย จอย -ขวัญฤทัย ดำรงค์วัฒนโภคิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท รมย์รวินท์ คลินิก จำกัด พร้อมด้วยทีมแพทย์ ซึ่งปีนี้รมย์รวินท์ คลินิก คว้าไปได้ถึงสองรางวัล ได้แก่ รางวัล Platinum AA Body Contouring ที่มียอดใช้เครื่อง Coolsculpting สูงสุด และ รางวัล Platinum AA Wrinkle Relaxer ที่มียอดใช้ Botox สูงสุด ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์



***

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท., มัทนี จันทร์ทวีทรัพย์ ผอ.ฝ่ายลูกค้าสมาชิก บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และธนสร จิรายุวัฒนา รอง กก.ผจญ.บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น ร่วมเปิดตัวโครงการ“เที่ยวเมืองรอง แลกพอยต์ แทนความสุข”ชวนชอปปิ้งที่บิ๊กซีแลกพอยต์ รับสิทธิพิเศษกว่า 13,000 สิทธิ์ ในพื้นที่เมืองรอง 55 จังหวัด ณ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ราชดำริ



***

ร้านรอยัล โอชา@royaloshabangkok ที่ได้รับการแนะนำจากมิชลินไกด์ถึง4 ปีซ้อน โดย เชฟวิชิต มุกุระ เจ้าของมิชลินสตาร์1 ดาว แนะนำ ชุดของขวัญรอยัล โอชา พรีเมียม ในกล่องสีแดงลายสีทอง (น้ำพริกเห็ดกรอบ พรีเมียมพัฟ และข้าวกรอบ ราคา 3,999 บาทและชุดข้าวกรอบพรีเมียม ราคา 1,400 บาท) พร้อมการ์ดอวยพรปีใหม่โทร.0-2256-6555 หรือไลน์ @royalosha



***

พาราไดซ์ พาร์ค จัดงานSanta Santy Kidsmart Contestประกวดหนูน้อยซานต้า แซนตี้ ชิงเงินรางวัลและของรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท พร้อมกิจกรรมมากมาย เวลา 12.00 น. 15.00 น. และ 17.00 น. พิเศษ ฟรี! ร่วมทำคัพเค้ก Christmasเพียงใช้คะแนนMBK PLUS1 คะแนน ทั้งยังมีบูทประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนให้น้องๆ 25 ธ.ค. 65 ชั้น 3 Edutainment Zoneพาราไดซ์ พาร์ค



***

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และประธานกรรมการโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ และ มร.คริสโตเฟอร์ นิโคลส์ ครูใหญ่ ร่วมกับกลุ่มผู้ปกครอง Friends of Wellington นำโดย นทชาติ จินตกานนท์ ผอ.สำนักการต่างประเทศ สำนักงาน กสทช. และสิรินยา บิชอพ รองประธานและหัวหน้าฝ่าย CSR จัดกิจกรรม “Illuminated Christmas Fayre2022”ณ โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ถ.กรุงเทพกรีฑา