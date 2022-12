“CHILL AT THE PARQ 2023” กิน-ดื่ม-ช้อป-คอนเสิร์ต สุดชิล

เมื่อช่วงเวลาของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กำลังจะมาถึง

เดอะ ปาร์ค

(The PARQ) มอบสุดยอดประสบการณ์กับงาน

CHILL AT THE PARQ 2023

เทศกาลกิน ดื่ม ช้อป คอนเสิร์ต สุดชิล ปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ “Celebration of Life” พร้อมกับหลากหลายกิจกรรมส่งท้ายปี สนุกสนานไปกับคอนเสิร์ตสุดชิล โดย ช้างโคลด์บรูว์คูลคลับ พบกับศิลปินชื่อดังมากมาย อาทิ โอ๊ต-ปราโมทย์ แสตมป์-อภิวัชร์ The Parkinson SARAH SALOLA x Double Bam และ แว่นใหญ่ x มนโมนิค ฯลฯ พร้อมบูธอาหารและเครื่องดื่ม ในบรรยากาศสุดชิลใจกลางสวนลอยฟ้า Q Garden ชมการร้องเพลงประสานเสียง Christmas Carol จากวง “สวนพลูคอรัส” โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พลาดไม่ได้กับ inter Market ดื่มด่ำกับการจัดแสดงผลงานศิลปะและเวิร์กชอปสนุก ๆ และกิจกรรมหมุนวงล้อ ลุ้นโชค Lucky Farris Wheel ให้ทุกคนร่วมเติมเต็มความสุขแบบมีบาลานซ์ได้ต่อเนื่องตลอดงาน ตั้งแต่นี้ถึง 23 ธันวาคม 2565

สำหรับพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก กมลนัย ชัยเฉนียน ผู้บริหารทีซีซี แอสเซ็ทส์ ผู้บริหารโครงการ เดอะ ปาร์ค เป็นประธานเปิดงานร่วมด้วยผู้บริหารร้านค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ หมุนวงล้อนำโชค Lucky Ferris Wheel พร้อมกับเปิดไฟต้นคริสต์มาสในบรรยากาศตื่นตาตื่นใจ

พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ หมอเจี๊ยบ-ลลนา ก้องธรนินทร์ ที่มาแชร์เรื่องราวดี ๆ กับกิจกรรมยามว่าง พร้อมแรงบันดาลใจในการตั้ง New Year’s resolution 2023 ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณหมอคนเก่งมากความสามารถกล่าวว่า “ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถพักผ่อนระหว่างวันหยุดยาวถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการริเริ่มวางแผนทำสิ่งใหม่ ๆ เพิ่มพลังบวกให้กับทั้งร่างกายและจิตใจของตัวเองพร้อมสู้กับปีต่อไป สำหรับปณิธานปีใหม่ของเจี๊ยบ คือ การใช้ชีวิตอย่างสมดุล แบ่งเวลาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งเวลาที่ใช้ในการทำงาน เวลาที่ให้กับครอบครัว เวลาที่ใช้ดูแลพัฒนาตนเอง และเวลาพักผ่อน ซึ่งเจี๊ยบชอบใช้เวลาในการดูแลผลผลิตผักสวนครัวของตัวเองที่ปลูกไว้ นอกจากนี้ยังชอบไปฟังเพลงและทานอาหารสุขภาพกับเพื่อน ๆ และครอบครัว แค่นี้ก็ทำให้จิตใจเรามีความสุข และที่ เดอะ ปาร์ค ตอบโจทย์การใช้ชีวิตสำหรับเจี๊ยบ โดยเฉพาะ ช่วงเทศกาลที่จะมีการจัดงาน CHILL AT THE PARQ มีกิจกรรมหลากหลายให้กับคนทำงานที่เหนื่อยมาทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำที่จัดขึ้นบนสวนลอยฟ้าพร้อมเพลงชิล ๆ กันหลังเลิกงานหรือ Winter Market ที่ให้ทุกคนได้มาเดินผ่อนคลายระหว่างวันอีกด้วย”

พบกิจกรรม DIY สุดสร้างสรรค์ในช่วงสุดสัปดาห์กับเวิร์กชอปศิลปะเชือกถัก Macrame ในธีมคริสต์มาส ร่วมสนุกไปกิจกรรมหมุนวงล้อ ลุ้นรับโชค Lucky Ferris Wheel เพียงถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสที่ เดอะ ปาร์ค ไลฟ์ (The PARQ Life) พร้อมแชร์บน Instagram พร้อมติดแฮชแท็ก #CHILLATTHEPARQ2023 #ThePARQ รับสิทธิ์หมุนวงล้อลุ้นของรางวัลมูลค่ากว่า 600,000 บาท จากแบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ บัตรกำนัลห้องพัก Pristine Deluxe พร้อมชุดชายามบ่าย จากเดอะโซล (สระบุรี) ลักชูรี่เวลเนส แอนด์ มาย์ดฟูลเนส รีสอร์ทแห่งแรกของโลก แพ็กเกจฟิตเนสจาก Jetts Black และ MTM Academy แพ็กเกจตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล MedPark ชุดของขวัญจาก SCG Bauen กระเป๋าจาก ASICS เครื่องนวดกระชับหน้าจาก Foreo และอีกมากมาย