ส่องบ้านคนดังตกแต่งต้นคริสต์มาส รับเทศกาลแห่งความสุข

We wish you a Merry Christmas...ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้ ไม่ว่าจะเดินไปตามท้องถนน หรือสถานที่ต่างๆ มักจะได้ยินเสียงเพลงที่คุ้นเคย ถือเป็นสัญญาณของเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังมาถึง รวมทั้งการติดตั้ง ตกแต่งต้นคริสต์มาสที่ประดับประดาด้วยไฟ และของตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นหน้าเป็นตาของสถานที่นั้นๆ ไม่เว้นแม้แต่บ้านของเหล่าเซเลบริตีคนดังแถวหน้าของเมืองไทย ที่มีสไตล์การตกแต่งอย่างมีระดับ สร้างบรรยากาศให้บ้านอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของเทศกาลคริสต์มาส เสมือนบ้านในแถบประเทศยุโรป… มาดูกันว่า แต่ละบ้านจะมีสไตล์การตกแต่งบ้านรับคริสต์มาสกันอย่างไรบ้าง?

นิษฐา และธราภุช คูหาเปรมกิจ กิจกรรมของคู่รักช่วยกันตกแต่งต้นคริสต์มาสไว้เซอร์ไพรส์ลูก สนุกกว่าลูกก็พ่อแม่นี่แหละ!

ทิพนันท์ ไกรฤกษ์ ช่วงคริสต์มาสก็ไม่พลาดที่จะชวนเด็กๆ มาร่วมตกแต่งต้นคริสต์มาส เสริมสร้างประสบการณ์แสนพิเศษให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

ชมพูนุท โรจน์ศิริรัตน์ ตั้งแต่มีลูกต้องร่วมสนุกทุกเทศกาล เพื่อเก็บบรรยากาศและความทรงจำให้กับลูกน้อย ช่วงคริสต์มาสก็พลาดไม่ได้เช่นกัน

อัชฌา เจริญรัศมีเกียรติ จัดต้นคริสต์มาสไซส์ใหญ่ยักษ์ เรียกว่าใหญ่ที่สุดกันเลยทีเดียว ด้วยความสูงเกือบ 3 เมตร รับกับบ้านเพดานสูง หรูหราสไตล์ยุโรป

ปรีดิ์รติ ภิรมย์ภักดี นอกจากแต่งต้นคริสต์มาสด้วยของประดับแล้ว ยังเพิ่มความน่ารักด้วยการนำรูปภาพของลูกสาว มาร่วมประดับบนต้นคริสต์มาสด้วย

สิตามนินท์ สุสมาวัตนะกุล เทศกาลเฉลิมฉลองที่ขาดเพื่อนๆ ไม่ได้ และการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับต้นคริสต์มาสที่ช่วยกันตกแต่ง

กรกนก ยงสกุล เติมบรรยากาศแสนอบอุ่นให้กับครอบครัว ด้วยต้นคริสต์มาสในบ้าน พร้อมปาร์ตี้สังสรรค์กับคุณพ่อและครอบครัว

โสภิตนภา ชุ่มภาณี การมีต้นคริสต์มาสในบ้าน ทำให้ได้มุมถ่ายรูปสวยๆ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งมุม ที่ให้บรรยากาศแตกต่างไปจากเดิม

ณิชชา บุณยากร จัดต้นคริสต์มาสสีขาวมาตั้งอยู่กลางบ้าน ให้บรรยากาศหนาวๆ ราวกับมีหิมะเกาะ

มรกต แสงทวีป อลังการด้วยการเลือกต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ มาตั้งกลางโถงบ้าน พร้อมรับทุกปาร์ตี้กับเพื่อนๆ และคนในครอบครัว

ธีรวัลคุ์ เตชะอุบล กิจกรรมประจำปีอีกกิจกรรมหนึ่งภายในครอบครัว ที่ให้บรรยากาศแสนอบอุ่น เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน แถมยังสร้างความภูมิใจให้กับเด็กๆ

คล้ายเดือน สุขะหุต ลงมือประดับต้นคริสต์มาสด้วยตัวเอง เพื่อรับเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง พร้อมจัดโต๊ะอาหารเตรียมสำหรับปาร์ตี้

นาเดีย-วิชิตา นิมิตรวานิช จูงมือลูกสาวคนสวยมาแชะภาพสุดน่ารักกับต้นคริสต์มาส ที่ถูกประดับตกแต่งอย่างสวยงาม เพิ่มความหรูหราให้กับบ้าน

ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ ชวนน้องมีก้า มีญ่า เนรมิตบ้านด้วยต้นคริสต์มาสสดขนาดใหญ่ ส่งตรงจากประเทศต้นกำเนิด อย่าง แคนาดา ที่ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่หอมที่สุดในโลก ชวนให้คิดถึงบรรยากาศคริสต์มาสในต่างประเทศ