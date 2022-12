กูร์เมต์ อีทส์ ร่วมกับ ธนาคารยูโอบี ฉลองโฉมใหม่ สาขา เอ็มโพเรียม

สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อฉลองโฉมใหม่ กูร์เมต์ อีทส์ สาขา เอ็มโพเรียม โดยในครั้งนี้ กูร์เมต์ อีทส์ และ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดดินเนอร์มื้อพิเศษ ที่คัดสรรหลากหลายเมนูจากร้านดัง ใน กูร์เมต์ อีทส์ มาเสิร์ฟความอร่อยภายใต้บรรยากาศ Street Night Party พร้อมกันนี้ยังได้ UOB Dining Ambassador อย่าง “ชาคริต แย้มนาม” มาร่วมพูดคุย และลิ้มลองความอร่อยของเมนูจากร้านดัง ได้แก่ Honey Yuzu Juice with Aiyu Jelly จากร้าน Yuzu house, สาคูและข้าวเกรียบปากหม้อ จากร้านสาคูปากหม้อเจ๊ณีบางรัก หรือจะเป็นเมนูจากร้านดังที่มีรางวัลการันตี อาทิ เกาเหลาเย็นตาโฟบะเต็งแห้ง จากร้านนายอ้วนเย็นตาโฟเสาชิงช้า, ผัดไทยโคตรคอหมูย่าง จากร้านผัดไทยไฟทะลุ

ต่อด้วยหมูสับต้มบ๊วย จากร้านคนชงคนปรุง, ข้าวมันไก่ จากร้านโกอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำ, สุกี้แห้งเนื้อ จากร้านเอลวิสสุกี้, ข้าวซี่โครงโกเบอบหม้อดิน จากร้านยี่สับหลก, Sriracha Chicken Wrap จากร้าน KAUAI (คาวาอิ), จ้าวเนื้อนวล ก๋วยเตี๋ยวเนื้อทรงเครื่องด้วยเนื้อ USDA จากร้าน Metro Noods, Toro Tama Beef (Niku) Bukkake Udon จากร้าน Sato No Udon, ขนมไข่ไส้เนย จากร้าน Roon ขนมไข่, ขนมปังปิ้ง จากร้านขนมปังเจ้าอร่อยเด็ดเยาวราช และปิดท้ายด้วยเมนูชาและกาแฟ พร้อมคุกกี้ จากร้าน VeLa Coffee & Tea

นอกจากนี้ กูร์เมต์ อีทส์ ศูนย์รวมความอร่อยที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ใจกลางสุขุมวิท ยังได้รวบรวมร้านค้า ร้านอาหารสตรีทฟู้ดชั้นนำ ที่มีรางวัลระดับโลกการันตี เมนูในตำนาน ร้านค้าที่มีมายาวนาน และร้านค้าแบรนด์ดังในกระแสของเหล่า Foodie หลากหลายสไตล์จากทั้งไทย และต่างประเทศ กว่า 100 ร้านค้า กว่า 1,000 เมนู เพื่อตอบโจทย์ Fast Casual ไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นมื้อพักเที่ยง หรือมื้อพิเศษกับครอบครัว ในบรรยากาศสบายๆ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเก็บดาว ครบจบในที่เดียว

อาทิ เจ้แดงสามย่าน และขนมเบื่องผึ้งน้อย, ตงเพ้ง, มะราดหน้ายอดผัก, สว่างบะหมี่ปู, ขาหมูเซนต์หลุยส์, จีระพันธ์ไก่ย่าง, BURGER KING, รสนิยม, Piri Piri, Eric kayser, Metro Noods, Kauai ร้านอาหารเพื่อสุขภาพจาก South Africa ฯลฯ และ โซนอาหารญี่ปุ่น อาทิ ร้านอาหาร IPPUDO Ramen, MOS BURGER, OOTOYA, SATO NO UDON ฯลฯ และในโซน Take Home ได้มีการจัดโซนใหม่ เพิ่มโซนญี่ปุ่นพร้อมเสริมความหลากหลายด้วยแบรนด์ใหม่ๆมากมาย ครบจบทั้งคาวและหวาน อาทิ ข้าวปั้น Kodawari, มันเผา Imo king, ทาโกยากิร้าน Have a pan, Kokoro Gyoza, ข้าวปลาย่างจาก Shunsai, ร้านปลาดิบชั้นนำจาก sanpo ฯลฯ และร้านค้า Homemade bakery อาทิ Minamoto Kitchoan, Tokyo Sweets, ขนมปังสไตล์ญี่ปุ่น อย่าง Little Mermaid Nico Nico, Anri Bakery’s ฯลฯ