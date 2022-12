“คิง เพาเวอร์ มหานคร” จัดงานปาร์ตี้เปิดตัวสุดมันส์ แหล่งแฮงเอาต์สุดฮิปมากมาย

เพื่อประกาศความพร้อมในการเตรียมรับนักท่องเที่ยวในปี 2565 คิง เพาเวอร์ มหานคร จัดงานนี้เพื่อเผยความสมบูรณ์ของแลนด์มาร์กเดสติเนชั่น ที่พร้อมเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานครกับ 4 ประสบการณ์ Eat Play Stay Shop ซึ่งนำเสนอผ่านโชว์พิเศษภายใต้ชื่อ It’s All Possible, Futurverse Music Performance สะท้อนถึงสีสันในการใช้ชีวิตที่เป็นไปได้และตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ของคิง เพาเวอร์ มหานคร ซึ่งมีผู้มีเกียรติจากทุกแวดวงมาร่วมแสดงความยินดี

พร้อมชมสีสันแห่ง “มหานคร’ แห่งนี้ ผ่านโชว์พิเศษที่ชื่อว่า It’s All Possible, Futurverse Music Performance สะท้อนเรื่องราวของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้วยพลังแห่งความเป็นไปได้จากการใช้ชีวิตที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร ผ่านการเล่าเรื่องของ 4 ศิลปิน ที่ส่งมอบ 4 ประสบการณ์ Eat Play Stay Shop ได้แก่ นาย-ณภัทร, จูเน่-เพลินพิชญา, ซิลวี่-ภาวิดา และเจฟ ซาเตอร์ จากนั้นเป็นการส่งมอบประสบการณ์ความสุขด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์, ป๊อด ธนชัย อุชชิน พร้อมกันนี้ ยังส่งมอบความสุขด้วยมินิคอนเสิร์ตต่อเนื่องในทุกๆ พื้นที่ ตลอดจนเอ็กซ์คลูซีฟปาร์ตี้ ภายใน เดอะคลับ (The Club) โรงแรมเดอะ สแตนดาร์ด แบ็งคอก มหานคร ด้วยปาร์ตี้กับดีเจ ดิปโล (Diplo) ดีเจชื่อดังระดับโลก