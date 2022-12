"GARMIN X THREE Cosmetics" ผสาน Technology กับ Beauty เพื่อการนอนหลับที่มีคุณภาพ

ภาวะการนอนไม่หลับเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลกับสุขภาพร่างกายและจิตใจโดยตรง และอาจจะกระทบถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ทั้ง อ่อนเพลีย ไม่สดชื่น สมาธิแย่ลง ฯลฯ รวมถึงส่งผลต่อผิวพรรณภายนอก ทั้ง ผิวหมองคล้ำ ผิวไม่แข็งแรง ผิวที่ขาดความสมดุล ฯลฯ โดยข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตในปี 2564 เผยว่าคนไทยกำลังเผชิญกับภาวะการนอนไม่หลับกว่า 19 ล้านคน ซึ่งเกิดจากหลากหลายปัจจัย ทั้ง ความเครียด สภาพแวดล้อมหรือไลฟ์สไตล์แบบ Bedtime Procrastination หรือการยอมนอนดึกเพื่อทำกิจกรรมอื่นอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นอาการที่พบมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทาง Garmin by cmg และ THREE Cosmetics จึงเกิดไอเดียคอลแลบฯ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการนอนให้ดียิ่งขึ้น

เตรียมพร้อมสู่การนอนหลับอย่างมีคุณภาพผ่านการบำรุงผิวก่อนนอนด้วย THREE Balancing SQ Series ที่ถูกออกแบบเพื่อช่วยเรื่องการนอนหลับโดยเฉพาะ ผ่านกลิ่นอโรม่าจากเอสเซนเชี่ยลออยล์ เนื้อสัมผัส และคุณสมบัติที่จะช่วยปลดเปลื้องความเครียดตลอดทั้งวัน ปลอบประโลมจิตใจให้ผ่อนคลาย โดยเริ่มจากการเปิดสวิตซ์ให้ผิวพร้อมรับการบำรุงยามค่ำคืนอย่างเต็มที่ด้วย THREE Balancing SQ Mist C สเปรย์โลชั่นที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นของผิว และปรับสมดุลผิวให้ผ่อนคลายเข้าสู่โหมดพักผ่อน ตามด้วย THREE Balancing SQ Oil ออยล์เซรั่มที่รังสรรค์ผ่านความสัมพันธ์ของคุณภาพการนอนหลับกับผิวที่ดี เน้นฟื้นฟูบำรุงผิวให้ชุ่มชื้น กระจ่างใสอย่างสุขภาพดี ต่อด้วยปกป้องริมฝีปากด้วย THREE Balancing SQ Lip Balm มอบความชุ่มชื้นให้ริมฝีปากตลอดทั้งคืน และปิดท้ายด้วย THREE Balancing Spa Sheet Mask มาสก์ที่อัดแน่นด้วยบิวตี้เอสเซนส์ที่เพิ่มออยล์บำรุงผิวมากขึ้น 3 ชนิด ผ่อนคลายเหมือนยกสปามาไว้ที่บ้าน พร้อมมอบผิวนุ่มชุมชื้น อิ่มน้ำภายใน 5 นาที ด้วยคุณสมบัติของ THREE Balancing SQ Series จะค่อย ๆ ปรับอารมณ์จากกลางวันเข้าสู่กลางคืนได้อย่างเรียบลื่น โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์ของการทำงานร่วมกันระหว่างร่างกาย จิตใจ และผิวพรรณ ให้ผ่อนคลายเข้าสู่การนอนหลับได้ง่ายและมีคุณภาพมากขึ้นในยามค่ำคืน

หลังจากบำรุงผิวเสร็จสรรพแล้ว อย่าลืมสวมสมาร์ทวอทช์ Garmin ก่อนเข้านอน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการนอนแบบครบลูป โดย Garmin ขอนำเสนอ Garmin Venu Sq ที่อัดแน่นไปด้วยนวัตกรรมสุดอัจฉริยะที่ครอบคลุมเรื่องสุขภาพอย่างรอบด้าน ช่วยติดตามสภาวะของร่างกายขณะนอนหลับได้อย่างแม่นยำ เผยให้เห็นภาพรวมการนอนหลับอย่างละเอียด โดยแบ่งเป็นช่วงหลับตื้น หลับลึก และช่วง REM (Rapid eye movement) ซึ่งก็คือ การนอนหลับในช่วงหลับฝันหรือการนอนที่มีการเคลื่อนไหวตาไปอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าจะหลับไปแล้วแต่สมองก็ยังทำงานอยู่เหมือนในขณะที่คุณตื่น จะเป็นช่วงการนอนที่ส่งผลต่อความจำ ความฝัน การเรียนรู้และการสร้างจินตนาการ รวมถึงบอกค่าออกซิเจนในเลือด (Pulse Ox2) และข้อมูลการหายใจ เพื่อให้ปรับปรุงการนอนหลับให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างถูกจุด โดยประเมินจากข้อมูลสุขภาพที่แม่นยำในทุก ๆ เช้า และเข้าถึงข้อมูลได้ละเอียดยิ่งขึ้นด้วยการเชื่อมผ่านแอปพลิเคชัน Garmin Connect ไม่ใช่แค่ติดตามการนอนหลับเท่านั้น แต่สมาร์ทวอทช์ Garmin Venu Sq ยังเพียบพร้อมไปด้วยฟีเจอร์ด้านสุขภาพและการออกกำลังกายอย่างครบครัน เพราะการใช้ชีวิตในตอนกลางวันแบบเฮลท์ตี้ สามารถช่วยให้การนอนหลับมีคุณภาพขึ้นในตอนกลางคืน และยังสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่าย ทันสมัย เข้าได้กับทุกลุค พร้อมกับฟีเจอร์ที่ช่วยให้ชีวิตสะดวกมากยิ่งขึ้น อย่างการชำระเงินผ่าน Garmin Pay หรือดูการแจ้งเตือนการโทร ข้อความ และโซเชียลมีเดียได้บนข้อมือโดยตรง ช่วยคอมพลีทไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุม