เบลฟอร์ต ออโตโมบิล เปิดตัวบริการใหม่ จี๊ป และ เปอโยต์ โทรเบอร์เดียว พร้อมชวนลูกค้ามาสนุกกับกิจกรรมมูฟวี่ไนท์

สุนทรพันธ์ เดชะเทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบลฟอร์ต ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของบริการหลังการขาย เพื่อทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด จึงเปิดตัวบริการใหม่ ‘1488 ALWAYS CONNECTED’ ทั้ง จี๊ป และ เปอโยต์ โทรเบอร์เดียว ให้บริการทั้งเรื่องงานขาย บริการหลังการขาย และให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง แบบครบวงจรพร้อมให้บริการเต็มรูปแบบแล้ววันนี้”

ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน เปอโยต์ และ จี๊ป ด้วยดีมาโดยตลอด ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ‘เบลฟอร์ต มูฟวี่ ไนท์’ ชวนลูกค้ามาชมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่หลายคนรอคอย ‘AVATAR: The Way of Water’ ที่ใช้เวลาสร้างนานกว่า 5 ปี กับเงินลงทุนสูงกว่า 14,000 ล้านบาท ถูกอกถูกใจผู้ชื่นชอบเรื่องราวการผจญภัยสไตล์ Sci-Fi และกราฟิกสวยๆ ครบทุกอรรถรสความบันเทิง ณ โรงภาพยนตร์ เอ็นที เฟิร์สคลาสซิเนม่า 2, เอสเอฟ เวิร์ลด์ ซิเนม่า เซ็นทรัลเวิร์ลด์ เมื่อเร็วๆ นี้