มิชลิน ไดน์นิ่ง เอ็กซ์พีเรียนซ์ มื้อพิเศษระดับมิชลินสตาร์

จักรพันธ์ รัตนเพชร ประธานกรรมการบริหารซิลเวอร์ โวยาจ คลับจัดงาน มิชลิน ไดน์นิ่ง เอ็กซ์พีเรียนซ์ โดยทิม กอลสเตนจิน เชฟระดับมิชลินสตาร์จากร้านอาหารบูเกนวิล ประเทศอัมสเตอร์ดัมและธนินธร จันทรวรรณ เชฟระดับมิชลินสตาร์ 6 ปีซ้อน จากร้านอาหารชิม บาย สยามวิสดอม ที่มาร่วมรังสรรค์เมนูอาหารมื้อพิเศษ โดยมีมณเฑียร ตันตกิตติ์ นุศรา โผนประเสริฐ พันชนะ วัฒนเสถียร และปิแอร์ อังเดร เพเลเทียร์ มาร่วมงานด้วย ณห้องราชมณเฑียร แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ



กลุ่มเซ็นทรัล จัดงาน The Royal Gift Festival ครั้งที่ 4 ร่วมส่งมอบความสุข กับเทศกาลสินค้าจากร้านค้าโครงการในพระราชดำริ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร นำโดย พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร, สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รอง กก.ผจญ.ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ กลุ่มเซ็นทรัล ณ เซ็นทรัลเวิลด์



***

ศูนย์การค้าแพลทินัม นำโดย สุรชัย โชติจุฬางกูร ประธานกรรมการบริหาร และปัญจพร โชติจุฬางกูร ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสศูนย์การค้าแพลทินัม ครบรอบ 17 ปี โดยมี ณันทพงศ์ สินมา ผอ.เขตราชเทวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมงาน ณ ด้านหน้าศูนย์การค้าแพลทินัม



***

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ และดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมเยี่ยมชมบูธ บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยนำเสนอ Smart Farm Solution การจัดการแปลงเกษตรอัจฉริยะแบบครบวงจร (End-to-End Smart Farm Management) เพื่อวางแผนและเพาะปลูกในภาคการเกษตรแบบครอบคลุมทุกขั้นตอน โดยการผสานเทคโนโลยีดาวเทียม (Satellite) กับการใช้ภาพถ่ายจากโดรนมัลติสเปกตรัม (Multispectrum Drone) และนำดาต้ามาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านแพลตฟอร์ม “Varuna Analytics” ช่วยติดตามสุขภาพพืช (Crop Health Monitoring) ช่วยติดตามการเจริญเติบโตของพืช (Growth Stage Monitoring) และช่วยคาดการณ์ผลผลิต (Yield Prediction) นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอโดรนการเกษตร “เจ้าเอี้ยง” ที่ช่วยเกษตรกรในเรื่องการพ่นปุ๋ยและฉีดผลิตภัณฑ์การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำเหมาะกับพืชแต่ละประเภท อาทิ อ้อย ข้าวโพด ข้าว และมันสำปะหลัง โดยมี นางสาววรินทร์ธร กิจธรรม หัวหน้าทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ ในงานครบรอบ 15 ปี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย (23 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร) ภายใต้แนวคิด “ถอดรหัส-นวัตเกษตรไทย) ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ



***

ขนมขบเคี้ยวประเภทถั่วคุณภาพพรีเมียมภายใต้เครือเฮอริเทจ ส่งความสุขสุดคุ้ม ด้วยโปรโมชัน New year Sale ร่วมกับ Line My Shop ซื้อ 2 ชิ้น ลด 30% ด้วยถั่วพรีเมียมหลากหลายชนิด สุขภาพดีสร้างได้ด้วยอาหารที่มีประโยชน์เพลิดเพลินแบบไม่จำเจ สามารถเลือกซื้อถั่วพรีเมียมแบรนด์นัท วอล์คเกอร์ได้ที่ LINE Official : @Heritagethailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-813-0954-5 หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ www.heritagethailand.com , www.facebook.com/NutwalkerTh และ IG: nutwalkerthailand***