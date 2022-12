“อูโบลท์” เปิดป็อบอัปสโตร์ถึง 19 ธ.ค.นี้

(PMT The Hour Glass) ตัวแทนจำหน่าย (HUBLOT) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จัดงานเปิด

บนพื้นที่กว่า 270 ตร.ม. ณ ชั้น G เซ็นทรัล เอ็มบาสซี จนถึงวันที่ 19 ธ.ค. 65 พร้อมแนะนำแคมเปญ HUBLOT Loves Football 2022 ซึ่งร่วมกับ Mira Mikati (มิรา มิกาติ) แฟชั่นดีไซเนอร์สาวชาวเลบานิส และเหล่า Brand Ambassadors และ Friends of The Brand ทั้ง 15 คน ของ HUBLOT ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานออกแบบลูกฟุตบอล ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแบบฉบับของแต่ละคน โดยมี 2 หนุ่ม เจมส์-ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ และ โต้ง ทูพี-พิทวัส พฤกษกิจ HUBLOT Friends of The Brand และเซเลบมากมาย ร่วมงาน