ยูนิโคล่เปิดตัว 4 ลายใหม่เสื้อยืด UT เพื่อสันติภาพ ในโปรเจกต์ Peace For All

เปิดตัว 4 ลวดลายใหม่ของ

โปรเจกต์เสื้อยืดการกุศลจากเสื้อยืด UT ของยูนิโคล่ (UNIQLO T-shirt) ผ่านการร่วมมือในการสร้างสรรค์ลวดลายสุดพิเศษโดยผู้ที่มีความใกล้ชิดกับยูนิโคล่อย่างพีนัทส์ (Peanuts) หรือแม้แต่การใช้ภาพถ่ายโดยผู้กำกับภาพยนต์ระดับโลกอย่าง วิม เวนเดอร์ส (Wim Wenders)

เช่นเดียวกับคอลเลคชันก่อนหน้านี้ บริษัท ฟาสต์ รีเทลลิ่ง จำกัด บริษัทแม่ของยูนิโคล่ จะยังคงบริจาคผลกำไร (อันนี้ไม่แน่ใจว่าทาง PR มี Regulation ตรงส่วนนี้ไหมคะ ว่าสามารถพูดได้ไหมว่าผลกำไร) จากการขาย (ในสัดส่วนมากกว่า 20% ของราคาขายเสื้อแต่ละตัว) ให้แก่องค์กรการกุศลระดับนานาชาติ 3 องค์กร ได้แก่ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR), องค์การแพลน องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล (Plan International) และองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความยากจน การแบ่งแยก ความรุนแรง ความขัดแย้ง รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

โปรเจกต์นี้เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายระดมเงินเพื่อสนับสนุนความสงบสุขและสันติภาพ โดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีการขายเสื้อยืด PEACE FOR ALL ไปแล้วกว่า 484,000 ตัว ซึ่งเป็นการระดมทุนได้มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 35 ล้านบาท (ยอดรวมถึง 31 สิงหาคม 2565)

นับตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรก มีศิลปินกว่า 20 ท่านที่เคยมีผลงานร่วมกับทางแบรนด์ ได้ร่วมสร้างสรรค์เสื้อยืดที่มีดีไซน์ไม่เหมือนใคร และสะท้อนความหมายของความสงบสุขผ่านเสื้อยืดคอลเลคชัน PEACE FOR ALL นี้

วางจำหน่าย: วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565

ขนาดเสื้อ: ไซส์ S-XL ที่ยูนิโคล่ทุกสาขา และไซส์พิเศษ XS, XXL บนออนไลน์สโตร์

สาขาที่วางจำหน่าย: วางจำหน่ายที่ยูนิโคล่ทุกสาขาและออนไลน์สโตร์ UNIQLO.com

เมื่อซื้อเสื้อยืด UT PEACE FOR ALL จำนวน 2 ตัว ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป รับฟรี! กระเป๋าผ้า Reusable PEACE FOR ALL มูลค่าใบละ 390 บาท สินค้ามีจำนวนจำกัด!