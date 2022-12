Holiday Afternoon Haven ผ่อนคลาย และรื่มรมย์รับสิ้นปี

(ปัญญ์ปุริ ออร์แกนิค สปา แอท พาร์ค ไฮแอท) และ โรงแรม Park Hyatt Bangkok ขอเชิญร่วมกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟ

ที่รวบรวมความสุข และความผ่อนคลายทั้ง รูป รส กลิ่น และสัมผัสไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียของการมอบประสบการณ์ความสุขและความผ่อนคลายที่รวมไว้ในสถานที่แห่งเดียว

มอบความพิเศษในช่วงเวลาแห่งความสุขช่วงสิ้นปีนี้แด่คุณและคนที่คุณรัก ด้วยเมนู Festive Afternoon Tea ที่สร้างสรรค์แต่ละเมนูอย่างพิถีพิถันเฉพาะเดือนธันวาคมนี้เท่านั้น โดยความพิเศษนี้ถูกออกแบบโดย เชฟเด่น หัวหน้าเชฟขนมหวานที่มีดีกรีเป็นถึงสุดยอดเชฟขนมหวาน จากการแข่งขันในรายการ Iron Chef ประเทศไทย โดยเมนูที่เสิร์ฟจะมีจุดเด่นเป็นของว่างเลิศรสที่ทำจากรอยัล แบรี คาเวียร์ 7 ปี, เนื้อวากิว คิงแซลมอน และวัตถุดิบระดับพรีเมียมอื่น ๆ มากมาย เสิร์ฟพร้อมกับกาแฟอันหอมกรุ่น จาก Illy Coffee และชาเลิศรสจาก Mariage Frères

ตลอดช่วงเวลาของการลิ้มรส Afternoon Tea สุดพิเศษนี้ยังได้สัมผัสกลิ่นหอมและเพลิดเพลินไปกับคอลเลคชั่น PAÑPURI Gift Time 2023 ภายใต้ธีม Flights of Fantasy ที่จะเนรมิตบรรยากาศให้อบอวลไปด้วยความสุข พาคุณออกเดินทางสู่โลกแห่งความมหัศจรรย์ไปกับกลิ่นหอมเหนือจินตนาการ ผ่านทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องหอมใหม่ล่าสุด Diffuser เทียน และถุงหอม หรือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายที่จะช่วยสร้างความผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจให้คุณ เป็นไอเดียของขวัญที่จะสามารถส่งความสุขให้คนที่คุณรัก และตัวคุณเองได้อย่างดี

พร้อมปิดท้ายกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟนี้ด้วยทรีตเมนท์ As you Like it Personalized Massage (ระยะเวลา 90 นาที) จาก PAÑPURI Organic Spa at Park Hyatt ทรีตเมนท์ที่ออกแบบมาเพื่อการปรนนิบัติทุกประสาทสัมผัส ให้คุณรู้สึกได้ปลดปล่อยร่างกายและจิตใจ ด้วยการนวดที่นุ่มนวลและการใส่ใจทุกรายละเอียดโดยทรีตเมนท์นี้สามารถปรับท่วงท่าการนวดตามความต้องการของลูกค้า ผ่านศาสตร์การนวดอาทิ การกดจุด การนวดไล่ตามมัดกล้ามเนื้อ การใช้ฝ่ามือเน้นเฉพาะส่วน และเทคนิคอื่นๆ จากเธอราพิสท์มากประสบการณ์ และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคและธรรมชาติจากปัญญ์ปุริ

สำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมความพิเศษครั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

Festive Afternoon Tea เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 และ 15.00-17.00 พร้อมการแสดงดนตรีไวโอลินและแซ็กโซโฟน ให้บริการตั้งแต่วันนี้ – 26 ธันวาคม 2565 นี้เท่านั้น ที่ห้องอาหาร Living Room ชั้น 9 โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ สำรองที่นั่ง กรุณาโทร. +66 2 011 7478 หรืออีเมล์ที่ bkkph-festive@hyatt.com

PAÑPURI Organic Spa at Park Hyatt ชั้น 11 โรงแรม Park Hyatt Bangkok เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00- 22.00 สำรองทรีตเมนท์ โทร 02-011-7462 หรือ panpuri.parkhyatt@panpuri.com

ค้นพบเซตของขวัญพิเศษจาก Flights of Fantasy: Gift Time ได้แล้ววันนี้ที่ PAÑPURI สาขาร่วมรายการ / PAÑPURI Online http://bit.ly/3gaLsyQ หรือซื้อได้ทางแชทไลน์ @PANPURI https://lin.ee/IEe2pY3 และทาง Customer Service ทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.* ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566

*เซตพิเศษบางรายการ จำหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น